'Načrtovanje prihodnosti med vojno se zdi naivno'

Po štirih letih vojne se, kot poroča BBC, številni Ukrajinci odpovedujejo iskanju partnerjev in načrtovanju družine. Milijoni žensk so po letu 2022 zgradile življenje v tujini, na stotisoče moških pa je odsotnih zaradi služenja vojaškega roka ali izselitve. Ženske, ki so ostale, opažajo pomanjkanje potencialnih partnerjev: mnogi moški se izogibajo vpoklicu in so zaprti doma, vojaki so pogosto travmatizirani in odsotni, mlajši pa lahko državo kadarkoli zapustijo. Tudi vojaki pravijo, da v razmerah stalnega tveganja ne morejo odgovorno obljubljati prihodnosti.

Enako opaža Daria, 34-letnica iz Kijeva, ki je za BBC povedala, da si želi partnerja in družino, a na pravi zmenek ni šla že od začetka vojne. Nobene možnosti ne vidi kot uspešne. "Načrtovanje prihodnosti se zdi krhko, skoraj naivno. Ta negotovost je boleča, a postane del vsakdanjega življenja," pravi Daria.

Število porok je padlo z 223.000 leta 2022 na 150.000 leta 2024. Več kot šest milijonov ljudi je državo zapustilo, smrtnost je visoka, rodnost pa se je znižala na rekordno nizkih 0,9 otroka na žensko, kar je daleč pod 2,1, kolikor je potrebnih za ohranjanje prebivalstva. Demografi to opisujejo kot "socialno katastrofo vojne".