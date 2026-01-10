'Načrtovanje prihodnosti med vojno se zdi naivno'

Po štirih letih vojne se, kot poroča BBC, številni Ukrajinci odpovedujejo iskanju partnerjev in načrtovanju družine. Milijoni žensk so po letu 2022 zgradile življenje v tujini, na stotisoče moških pa je odsotnih zaradi služenja vojaškega roka ali izselitve. Ženske, ki so ostale, opažajo pomanjkanje potencialnih partnerjev: mnogi moški se izogibajo vpoklicu in so zaprti doma, vojaki so pogosto travmatizirani in odsotni, mlajši pa lahko državo kadarkoli zapustijo. Tudi vojaki pravijo, da v razmerah stalnega tveganja ne morejo odgovorno obljubljati prihodnosti.
Enako opaža Daria, 34-letnica iz Kijeva, ki je za BBC povedala, da si želi partnerja in družino, a na pravi zmenek ni šla že od začetka vojne. Nobene možnosti ne vidi kot uspešne. "Načrtovanje prihodnosti se zdi krhko, skoraj naivno. Ta negotovost je boleča, a postane del vsakdanjega življenja," pravi Daria.
Število porok je padlo z 223.000 leta 2022 na 150.000 leta 2024. Več kot šest milijonov ljudi je državo zapustilo, smrtnost je visoka, rodnost pa se je znižala na rekordno nizkih 0,9 otroka na žensko, kar je daleč pod 2,1, kolikor je potrebnih za ohranjanje prebivalstva. Demografi to opisujejo kot "socialno katastrofo vojne".
Napovedi so prav tako zaskrbljujoče: prebivalstvo bi lahko do leta 2051 upadlo na približno 25 milijonov, kar je manj kot polovica kot leta 1992. Negotovost prizadene tudi stabilne pare, mnogi namreč prelagajo starševstvo ali se zatekajo k postopkom, kot je zamrzovanje jajčec. Zdravniki pa opozarjajo, da kronični stres in travme dodatno slabšajo plodnost mladih žensk.
Olena, 33-letna policistka in vojaška inštruktorica iz Lviva, si je zaradi zdravstvenih težav in vojne prav tako zamrznila jajčeca ter materinstvo prepušča negotovi prihodnosti. Kot je povedala BBC, otroka ne vidi več le kot osebne želje, temveč tudi kot dolžnost do družine in države, za katero verjame, da vojaki na fronti umirajo v imenu še nerojenih generacij.
Vlada poskuša z ukrepi za dostopnejše varstvo otrok in stanovanja, vendar so programi razdrobljeni in brez zadostnega financiranja, piše BBC. Hitrejšo demografsko obnovo bi lahko prinesla le vrnitev večjega dela izseljenih, a tudi po koncu spopadov ni jasno, koliko jih bo dejansko prišlo nazaj. Strokovnjaki zato upad ukrajinskega prebivalstva označujejo tudi kot varnostno tveganje.
"Sprejela sem dejstvo, da bom morda ostala sama, ne zato, ker si to želim, ampak zato, ker vojna spreminja tisto, kar se zdi mogoče," zaključuje Daria.