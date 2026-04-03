'Demokracija ni za Burkino Faso'

Ibrahim Traoré, ki je na oblast prišel po strmoglavljenju prejšnje vojaške oblasti leta 2022, je od takrat postopoma odpravil politično konkurenco in januarja letos prepovedal delovanje političnih strank. Čeprav so sprva načrtovali vrnitev k demokraciji do leta 2024, je hunta ta načrt opustila in Traoréju podaljšala mandat do leta 2029, poroča The Guardian. Po Traoréjevem mnenju bi morali ljudje v Burkini Faso pozabiti na demokracijo, saj, kot je dejal v četrtkovem intervjuju za državno radiotelevizijo RTB, "ni za nas".

Ibrahim Traoré FOTO: AP

"Sploh ne govorimo o volitvah, najprej ... Ljudje morajo pozabiti na vprašanje demokracije ... Moramo povedati resnico, demokracija ni za nas," je še povedal sedemintridesetletnik. "Demokracija, mi ubijamo otroke. Demokracija, mi mečemo bombe, mi ubijamo ženske, mi uničujemo bolnišnice, mi ubijamo civilno prebivalstvo. Je to demokracija?" je dodal.

Portret Thomasa Sankare v Ouagadougou FOTO: AP