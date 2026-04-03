Tujina

'Demokracija ni za Burkino Faso'

Ouagadougou, 03. 04. 2026 14.11 pred 25 dnevi 2 min branja 54

Avtor:
L.M.
Ibrahim Traore

V Burkini Faso se politična prihodnost vse bolj oddaljuje od demokratičnih načel. Vojaški predsednik države Ibrahim Traoré je javno izjavil, da demokracija za državo ni primerna, s čimer je potrdil dolgoročne namene hunte, ki je oblast prevzela z državnim udarom leta 2022.

Ibrahim Traoré, ki je na oblast prišel po strmoglavljenju prejšnje vojaške oblasti leta 2022, je od takrat postopoma odpravil politično konkurenco in januarja letos prepovedal delovanje političnih strank. Čeprav so sprva načrtovali vrnitev k demokraciji do leta 2024, je hunta ta načrt opustila in Traoréju podaljšala mandat do leta 2029, poroča The Guardian.

Po Traoréjevem mnenju bi morali ljudje v Burkini Faso pozabiti na demokracijo, saj, kot je dejal v četrtkovem intervjuju za državno radiotelevizijo RTB, "ni za nas".

Ibrahim Traoré
FOTO: AP

"Sploh ne govorimo o volitvah, najprej ... Ljudje morajo pozabiti na vprašanje demokracije ... Moramo povedati resnico, demokracija ni za nas," je še povedal sedemintridesetletnik.

"Demokracija, mi ubijamo otroke. Demokracija, mi mečemo bombe, mi ubijamo ženske, mi uničujemo bolnišnice, mi ubijamo civilno prebivalstvo. Je to demokracija?" je dodal.

Portret Thomasa Sankare v Ouagadougou
FOTO: AP

Njegova retorika, močno usmerjena proti Zahodu in Franciji, mu je prinesla določeno podporo v drugih delih Afrike, saj se pogosto sklicuje na zapuščino nekdanjega revolucionarnega marksističnega predsednika Thomasa Sankare. Kljub temu njegova oblast ni uspela zaustaviti islamističnega nasilja, ki državo pretresa že več kot desetletje. Spopadi so zahtevali na tisoče življenj in razselili več kot dva milijona ljudi.

Razmere dodatno zaostrujejo obtožbe o hudih kršitvah človekovih pravic. Organizacija Human Rights Watch je v četrtek objavljenem poročilu poročala o množičnih pobojih civilistov, ki naj bi jih zagrešile tako vladne sile kot z njimi povezane milice in oborožene islamistične skupine, piše The Guardian. Ubili naj bi več kot 1800 ljudi, zato so vse strani obtožili zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov.

Burkina Faso Ibrahim Traoré demokracija vojska
KOMENTARJI54

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FIRBCA
04. 04. 2026 13.37
tudi francoska revolucija ni bila po mirni poti vedno je tako in sedaj smo veseli francoske revolucije zanimivo. Sedaj Yenkijem in Francozom mal voda v grlo tece zaradi Afrike treba napihovati. Preberite kaj je Toare postavil drzavo v 4 letih potem pa pisite, pojdite folk sprasevati potem pisite. On je lepo napisal kako imamo vse in nasi otroci so bosi kako je to mogoce tega bo konec. Sedaj problem Francije in USa. Lepo je napisal da vsak predcednik mora skrbeti za drzavljane je javno povedal kako lahko drzavljan jemlje kredit za zivljenje hiso itd da to ni normalno. Vse ima prav.
lili88
04. 04. 2026 13.04
Traore je velik modrec in definitivno ni nastopil s takim govorom kot ga prikazuje članek. In dejstvo je, da gre državi veliko na bolje, odkar je predsedniški položaj prevzel on in zbrcal Francoze ven. In kar je najpomembneje, uživa veliko podporo lokalnega prebivalstva.
celjan2
04. 04. 2026 12.38
Lep primer je Južno Afriška republika po padcu belega apartheida. sedaj je tam črnski apartheid in razsulo države! i
ROMELS
04. 04. 2026 09.55
Tudi Slovenija ni dozorela za demokracijo, zato pa imamo kradikracijo.
Vera in Bog
03. 04. 2026 20.53
Čeferin in Golob se sigurno strinjata. Bolje mehka diktatura kot je bilo včasih v zlati YU
murate
03. 04. 2026 20.40
Tito je tudi rekel da demokracija ni za jugoslovanska plemena.In kaj je ratalo ko smo verjeli takšnim kot sta logar in Janša.Pokradli so naše fabrike ,pobili pol Bosne ,vsi zakreditirani,v sloveniji vladati srbi...
Vera in Bog
03. 04. 2026 20.20
Takoj vidiš da je Rusija zadaj.
Vera in Bog
03. 04. 2026 20.18
Kaj pa drugega rusofil
Nace Štremljasti
03. 04. 2026 19.50
ja,jih nebo trumpl napadutako kot je iran saj tu jih več pobijejo kot so jihpa iranci med protesti,a ja nimajo nafte
JAZsemTI
03. 04. 2026 18.32
Kaj sploh je to “demokracija”?! Da gre raja na volitve in vodstvena klika dela dalje po svoje… V demokraciji je edino to dobro, da se laže in krade bolj humano😏
bu?e24 1
03. 04. 2026 19.15
Bolj hinavsko z nasmehom in lažmi !raje vidim sovražnika kot pa da mi laže da je orijatu pol te pa štiha v hrbet
devote
03. 04. 2026 18.13
samo demokracije ne!! najslabsi mozni politicni sistem. karantanci so imeli kralja ki so galahk odpoklicali in obglavili ce ga je lomil.
Kranjski domoljub
03. 04. 2026 18.10
Prav ima demokracija jim je prinesla le teroriste
Sl0venc
03. 04. 2026 18.03
Saj ni nikjer demokracije. To je zlagana stvar. Kot to, da obstaja bog.
peglezn
03. 04. 2026 17.59
argumenti obrezanih komentatorjev pa v stilu burkine faso.
Jejzus
03. 04. 2026 17.59
" Demokracija je najslabša oblika vladavine – z izjemo vseh drugih oblik, ki so bile občasno preizkušene.” Winston Churchill.
Bad Minton
03. 04. 2026 17.51
Tudi v Evropi je preveč demokracije.
_endrug
03. 04. 2026 17.41
Putinov dober prijatelj. Se ne čudim.
Colgate
03. 04. 2026 17.38
Tudi za Rusijo ne
peglezn
03. 04. 2026 17.32
čakaj, kaj je pa to za ena besedna zveza... nikoli videno tule... muslimansko nasilje?
kr--en
03. 04. 2026 17.24
Za marsikatero državo bi bila najboljša oblika vladavine razsvetljeni absolutizem.
kr--en
03. 04. 2026 17.28
Demokracija je (bila) katastrofa za Irak, Libijo...
