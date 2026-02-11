Bezosov Washington Post v težavah, odpustili več kot 300 novinarjev

Znameniti ameriški časnik Washington Post, ki je v lasti enega najbogatejših ljudi na svetu, Jeffa Bezosa, se je znašel v hudi krizi. Odpustili so več kot 300 novinarjev, kar predstavlja skoraj 40 odstotkov celotnega uredništva, zdaj je odstopil še izvršni direktor. Washington Post se spopada z izgubami, zaradi spremenjene uredniške politike pa je izgubil tudi bralce. V zgodovino se je zapisal z razkritjem afere Watergate, ki je odnesla predsednika Richarda Nixona.