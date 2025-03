Demokrat vpil na Trumpa in mahal s palico, za kazen so ga izločili

Če so republikanci ob dolgem govoru ameriškega predsednika ob predvidenih trenutkih v znak podpore vstali in glasno ploskali, pa je bil odziv nasprotne strani pričakovano povsem nasproten. Demokrati so sedeli, mahali z napisi "laž", "napačno", "Musk krade", Donalda Trumpa pa so celo prekinjali ter sproti počasi zapuščali dvorano. Nekaj jih je govor tudi bojkotiralo. Največ pozornosti je sicer požel demokrat, ki je Trumpa prekinil s kričanjem, nakar ga je republikanski predsednik predstavniškega doma predčasno izločil z zasedanja.