Preobrat v republikanski utrdbi, Mississippi po več kot 140 letih s temnopoltim senatorjem

Colom bo tako prvi temnopolti senator iz Mississippija po več kot 140 letih in prvi demokrat, ki bo to zvezno državo zastopal v ameriškem senatu po 44 letih.

Nova ustava je spremenila volilno ureditev in razdelitev predstavniških okrajev v korist belopoltih volivcev. Uvedla je tudi volilni davek in preizkuse pismenosti, ki so temnopoltim prebivalcem močno otežili uveljavljanje volilne pravice. Ti ukrepi so bili del širših prizadevanj za sistematično izključevanje temnopoltih iz političnega življenja.

Colomova zmaga pa ni le običajen strankarski preobrat, temveč ima tudi zgodovinski pomen. Po obdobju rekonstrukcije, ki je sledilo ameriški državljanski vojni, so se namreč razmere za temnopolte prebivalce Mississippija postopoma poslabševale. Vrhunec političnega izključevanja je predstavljala ustava iz leta 1890, s katero so belopolti politiki želeli utrditi svojo oblast in omejiti politični vpliv temnopoltega prebivalstva.

Ameriške televizije in tiskovna agencija AP so demokrata razglasile za zmagovalca volitev, ki so potekale prejšnji torek, po 99 odstotkih preštetih glasov. Colom je dobil 49,2 odstotka glasov, republikanka pa 48,7 odstotka. Prednost demokrata je znašala okrog 4700 glasov.

Hyde-Smith je po razglasitvi izida že poklicala Coloma in mu priznala poraz, je potrdil predstavnik njene kampanje. V videoposnetku je dejala, da spoštuje odločitev volivcev Mississippija ter Colomu čestitala in mu zaželela uspeha pri zastopanju zvezne države.

Zmaga velja za enega največjih preobratov letošnjih volitev. Mississippi je namreč na predsedniških volitvah leta 2024 republikanskega predsednika Donalda Trumpa podprl z razliko 23 odstotnih točk.

Potem ko je vodja demokratske manjšine Chuck Schumer iz New Yorka okrožnega tožilca Coloma uspel prepričati v kandidaturo, je v začetku kampanje vse kazalo na njegov zanesljiv poraz. Demokrati so njegovi kampanji začeli namenjati več pozornosti šele v zadnjih tednih pred volitvami, čeprav je zaostajal v anketah.

Zmaga Coloma pomeni, da bodo demokrati imeli od januarja v 100-članskem senatu najmanj 55 sedežev, potem ko so jih imeli pred volitvami 47. Še vedno ni odločena senatna tekma na Aljaski, vendar tudi tam demokratska kandidatka Mary Peltola po 86 odstotkih preštetih glasov vodi pred republikancem Danom Sullivanom za skoraj 3000 glasov.

Hyde-Smith je bila v senat imenovana leta 2018 in je bila nato dvakrat izvoljena na položaj. Pred letošnjimi volitvami je kandidirala za drugi polni mandat. S Colomom sta imela politično zgodovino že pred senatorsko tekmo, saj je Hyde-Smith leta 2023 preprečila njegovo imenovanje za zveznega sodnika.