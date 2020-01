Demokrati sklenili predstavljanje obtožnice, na vrsti je obramba

Demokratski tožilci iz predstavniškega doma kongresa so v petek zaključili predstavljanje obtožnice proti predsedniku ZDA Donaldu Trumpu v senatu. Posvetili so se zlasti njegovemu oviranju dela kongresa, potem ko so uvodna dva dneva govorili o njegovih zlorabah pooblastil. Danes je na vrsti Trumpova obramba.

"Predsednik Trump je skušal varati. Ujeli smo ga in potem si je zelo prizadeval, da vse skupaj prikrije," je dejal eden od demokratskih upraviteljev ustavne obtožbe v senatu Hakeem Jeffries iz New Yorka. Demokratski upravitelji ustavne obtožbe so izrazili prepričanje, da jim je v senatu uspelo dokazati resničnost obtožb na račun Donalda Trumpa. To sicer za samo obsodbo ni bistveno, saj imajo republikanci v stočlanskem senatu 53 sedežev, za obsodbo in odstavitev predsednika ZDA s položaja pa je potrebna dvotretjinska večina.

Trump vseeno lahko spi mirno, saj demokratni nimajo potrebne dvotretjinske večine v senatu. FOTO: AP

Trump na račun ustavne obtožbe zelo pogosto tvita. V petek zjutraj ga je denimo najbolj motilo, da bodo njegovi odvetniki na vrsti danes, ko gledanost televizijskih programov ni velika. "Kaže, da bodo moji odvetniki prisiljeni začeti v soboto, ki je za televizijo dolina smrti," je tvitnil. Trumpu se obsodbe ni treba bati, kljub temu pa nekateri republikanski senatorji, kot je Ted Cruz iz Teksasa, opozarjajo predsednikove odvetnike, naj se ne norčujejo iz procesa. V diplomatskem jeziku jim je svetoval, naj se bolj posvetijo vsebini kot pa formi oziroma zagovoru predsednika namesto napadom na demokrate. Verjetno se bo zgodilo prav nasprotno oziroma v skladu s scenarijem, ki ga je Trump zagovarjal že leta 1998, ko je zagovarjal Billa Clintona. Takrat je demokratskemu predsedniku, proti kateremu so republikanci vložili ustavno obtožbo, svetoval, naj bo bolj agresiven do nasprotnikov in ne prizna ničesar, temveč le napada. Vse, kar je Trump doslej storil proti ustavni obtožbi, poteka po tem scenariju. Demokratska večina predstavniškega doma kongresa je decembra potrdila šele tretjo ustavno obtožbo proti predsedniku države v zgodovini ZDA. Trump je obtožen zlorabe pooblastil, ker je pritiskal na Ukrajino, da razglasi preiskavo političnih nasprotnikov v ZDA, in oviranja dela kongresa, ker je svojim podrejenim prepovedal udeležbo na kongresnih zaslišanjih, ob tem pa kongresu še zanikal dostop do potrebnih informacij.

Donald Trump je tretji ameriški predsednik, ki se sooča z ustavno obtožbo. FOTO: AP