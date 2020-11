Demokrati so se slabo odrezali na volitvah v državne kongrese

Demokratska stranka je pred torkovimi splošnimi volitvami v ZDA upala na prevzem večine v številnih državnih kongresih, vendar se to ni zgodilo. Za demokrate je to slab obet tudi v prihodnje, ker bodo meje kongresnih okrožij znova risali večinoma republikanci. V zvezni državi Georgia sta bila medtem izida obeh tekem za zvezni senat v prvem krogu preveč izenačena, zato bo potreben drugi krog volitev, ki bo predvidoma januarja.

Republikanci si bodo lahko znova narisali bolj ugodne meje v 29 zveznih državah na podlagi letošnjega štetja prebivalstva, demokrati pa bodo naslednjo priložnost dobili šele čez deset let, ob novem štetju prebivalstva. Za predsedniške, guvernerske in senatne volitve to sicer ni tako pomembno kot za volitve v zvezni predstavniški dom. Rezultati volitev v državne kongrese so neprijetno presenetili demokrate in razveselili republikance, saj je bila volilna udeležba letos najverjetneje rekordna. V zveznem predstavniškem domu, v katerem so demokrati izgubili nekaj sedežev, se že čutijo napetosti, ponovna izvolitev Nancy Pelosi za predsednico spodnjega doma kongresa pa ni tako zanesljiva, kot je bila pred volitvami.

icon-expand Nancy Pelosi FOTO: AP

Demokrati so upali na prevzem večine državnih kongresov v najmanj osmih državah, vendar se jim ni izšlo nikjer. Nekaj možnosti imajo sicer v Arizoni, kjer glasovnice še štejejo. V Georgii, kjer se obeta tesna zmaga demokrata Joa Bidna na predsedniških volitvah, so demokrati uspeli le nekoliko zmanjšati republikansko večino v kongresu. Pred volitvami republikanci po ZDA obvladovali 52 odstotkov vseh sedežev v državnih kongresih Pred volitvami so republikanci po ZDA obvladovali 52 odstotkov vseh sedežev v državnih kongresih, ki jih je skupaj 7383, in to razmerje se najverjetneje ne bo spremenilo. Od leta 2010, ko je republikancem uspelo demokratom odvzeti 20 državnih zakonodajnih teles, so jih demokrati do letos sicer dobili nazaj 17.

Nekdanji podpredsednik ZDA Joe Biden je v petek zvečer, ko se preštevanje glasov ameriških volivcev v ključnih državah še vedno ni zaključilo, napovedal, da bo zmagal na predsedniških volitvah. Zmage pa ni uradno razglasil, kot je to v sredo storil (še aktualni) predsednik Donald Trump, ko še ni bilo preštetih več kot 33 milijonov glasovnic.

Nekateri analitiki menijo, da so demokrati na državnih volitvah naredili napako, ker so se preveč osredotočali na nacionalno politiko in predsednika Donalda Trumpa, premalo pa na lokalna vprašanja. Drugi pa menijo, da demokrati zaradi meja kongresnih okrožij, ki so zarisane po republikanskem okusu, niti nimajo veliko možnosti za spremembe. V Teksasu in Georgii demografske spremembe koristijo demokratom, vendar pa so meje kongresnih okrožij zarisane tako, da skoraj nimajo možnosti za povečanje števila državnih in potem tudi zveznih kongresnih sedežev. Odnos Američanov do zveznega in državnih kongresov je sicer malce poseben. Na splošno velika večina vprašanih v anketah kritizira kongrese na splošno, vendar pa obenem izraža podporo svojim predstavnikom. Odločitev o obeh senatnih tekmah v Georgii bo znana januarja Volivci ameriške zvezne države Georgia bodo morali januarja znova na volišča, saj sta bila izida obeh tekem za zvezni senat v prvem krogu preveč izenačena in bo potreben drugi krog volitev. Tekmi v Georgii bosta odločali o tem, ali bodo imeli večino v senatu naslednji dve leti demokrati ali republikanci. To se bo seveda zgodilo le, če se bodo uresničile napovedi in bo Biden postal predsednik ZDA. Trenutno stanje moči po volitvah v senat je namreč 48 proti 48, republikanci pa so na dobri poti, da osvojijo senatni sedež Severne Karoline in Aljaske. Republikanski senator David Perdue je imel do petka zvečer minimalno prednost pred demokratskim izzivalcem Jonom Ossoffom, republikanka Kelly Loeffler pa pred demokratom Raphaelom Warnockom. Zakon Georgie določa drugi krog volitev, če noben od kandidatov ne preseže praga 50 odstotkov glasov. Če zmagajo Biden in oba demokrata v Georgii, potem bo v senatu 50 demokratov in 50 republikancev, odločilni glas za večino pa bo prispevala podpredsednica ZDA Kamala Harris. Če zmaga Trump, pa podpredsednik Mike Pence. Republikanci so sicer prepričani, da volivci Georgie ne bodo podprli kar dveh demokratskih senatorjev naenkrat, potem ko že 20 let niso poslali v Washington niti enega. Vendar pa so bile letošnje volitve prelomne, saj bo Georgia – kot kaže – prvič po letu 1992 podprla demokrata za predsednika ZDA.

Vodja senatne večine McConnell ne vidi potrebe po velikem stimulacijskem paketu Vodja senatne večine republikanec Mitch McConnell, ki bo, kot trenutno kaže, svoj položaj po torkovih volitvah ohranil vsaj še naslednji dve leti, medtem ne vidi potrebe po velikem drugem proračunskem stimulacijskem paketu za pomoč gospodarstvu za premagovanje posledic pandemije covida-19.

icon-expand Mitch McConnell FOTO: AP

McConnell je pred volitvami zavrnil več kot 1000 milijard dolarjev dodatne porabe za pomoč gospodarstvu, o čemer sta se načeloma že skoraj dogovorila Bela hiša in demokratski predstavniški dom. K večji porabi pozivajo gospodarski strokovnjaki, med njimi predsednik centralne banke Federal Reserve Jerome Powell. McConnell je dejal, da se je stopnja brezposelnosti v oktobru zmanjšala za odstotek, torej je padla na 6,9 odstotka, vse več pa je tudi drugih dokazov okrevanja gospodarstva, ki morda potrebuje le še manjšo stimulacijo. Senatni republikanci so dvakrat skušali potrditi 500 milijard dolarjev, kar so demokrati blokirali kot nezadostno. Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je nemudoma odvrnila, da to ne pride v poštev, ker da bodo po zmagi nad virusom še vedno ostale posledice in tako malo denarja ne bo dovolj. Trump je napovedal, da bo po volitvah, na katerih bo zmagal, sprejet čudovit stimulacijski paket, vendar pa to sploh ni več zanesljivo, ker vse kaže, da Trump ne bo osvojil drugega mandata. Demokrati se bojijo, da bo Trump iz užaljenosti zaradi poraza enostavno dvignil roke in se do prihodnjega januarja posvetil le še vztrajanju pri obtožbah, da je izgubil zaradi prevare. Senatne volitve sicer še niso povsem odločene in demokrati imajo možnost, da po verjetnem drugem krogu volitev dobijo oba senatna sedeža Georgie. Enake možnosti imajo seveda tudi republikanci.