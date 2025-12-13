Trump: Na stotine ljudi ima fotografije z Epsteinom. To ni nič takega

Demokrati v nadzornem odboru predstavniškega doma so v petek objavili nove fotografije iz zapuščine obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, na katerih so številne vplivne osebnosti iz politike, gospodarstva in kulture. Objave so sprožile ostre politične odzive, zlasti med republikanci in v Beli hiši, kjer potezo označujejo za politično motivirano.

Odbor je ob objavi poudaril, da fotografije same po sebi ne pomenijo dokazov o kakršnem koli kaznivem ravnanju in da številni posamezniki na njih zanikajo vsakršno neprimerno povezavo z Jeffreyjem Epsteinom.

Kljub temu so republikanci in Bela hiša potezo objave fotografij ostro kritizirali. Republikanski člani odbora kot poroča Politico trdijo, da demokrati s "selektivno cenzuriranimi in izbranimi fotografijami" ustvarjajo "lažno zgodbo" in iščejo politične točke. Bela hiša je prek tiskovne predstavnice Abigail Jackson poudarila, da je administracija Donalda Trumpa med drugim z objavo več tisoč strani dokumentov in pozivi k transparentnosti naredila več za žrtve Epsteina kot demokrati.

Trump je na vprašanje novinarjev dejal, da fotografij ni videl, ter dodal, da obstajajo "stotine in stotine ljudi", ki so se kdaj fotografirali z Epsteinom, kar po njegovem mnenju ni nič nenavadnega. Demokrati po drugi strani poudarjajo pomen javnosti in nadaljevanja preiskave. Vzporedno z objavo fotografij republikanski predsednik odbora James Comer znova poziva Billa in Hillary Clinton, naj se udeležita zaslišanja pred odborom. Comer jima po poročanju Sky News grozi s postopkom zaradi nespoštovanja kongresa, če se ne bosta pojavila ali vsaj določila termina v začetku prihodnjega leta. Bill Clinton sicer nikoli ni bil obtožen zlorab s strani Epsteinovih žrtev in je že prej pojasnil, da je z Epsteinovim letalom potoval, vendar ni obiskoval njegovih rezidenc in ni vedel za njegova kazniva dejanja.

