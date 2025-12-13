Svetli način
Trump: Na stotine ljudi ima fotografije z Epsteinom. To ni nič takega

Washington, 13. 12. 2025 11.22 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
57

Demokrati v nadzornem odboru predstavniškega doma so v petek objavili nove fotografije iz zapuščine obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, na katerih so številne vplivne osebnosti iz politike, gospodarstva in kulture. Objave so sprožile ostre politične odzive, zlasti med republikanci in v Beli hiši, kjer potezo označujejo za politično motivirano.

Odbor je ob objavi poudaril, da fotografije same po sebi ne pomenijo dokazov o kakršnem koli kaznivem ravnanju in da številni posamezniki na njih zanikajo vsakršno neprimerno povezavo z Jeffreyjem Epsteinom.

Preberi še Nove fotografije iz Epsteinove zapuščine: na njih tudi Trump, Clinton, Gates

Kljub temu so republikanci in Bela hiša potezo objave fotografij ostro kritizirali. Republikanski člani odbora kot poroča Politico trdijo, da demokrati s "selektivno cenzuriranimi in izbranimi fotografijami" ustvarjajo "lažno zgodbo" in iščejo politične točke. Bela hiša je prek tiskovne predstavnice Abigail Jackson poudarila, da je administracija Donalda Trumpa med drugim z objavo več tisoč strani dokumentov in pozivi k transparentnosti naredila več za žrtve Epsteina kot demokrati.

Fotografije iz zapuščine Jeffreyja Epsteina, povezane s Trumpom
Fotografije iz zapuščine Jeffreyja Epsteina, povezane s Trumpom FOTO: Profimedia

Trump je na vprašanje novinarjev dejal, da fotografij ni videl, ter dodal, da obstajajo "stotine in stotine ljudi", ki so se kdaj fotografirali z Epsteinom, kar po njegovem mnenju ni nič nenavadnega. Demokrati po drugi strani poudarjajo pomen javnosti in nadaljevanja preiskave.

Vzporedno z objavo fotografij republikanski predsednik odbora James Comer znova poziva Billa in Hillary Clinton, naj se udeležita zaslišanja pred odborom. Comer jima po poročanju Sky News grozi s postopkom zaradi nespoštovanja kongresa, če se ne bosta pojavila ali vsaj določila termina v začetku prihodnjega leta. Bill Clinton sicer nikoli ni bil obtožen zlorab s strani Epsteinovih žrtev in je že prej pojasnil, da je z Epsteinovim letalom potoval, vendar ni obiskoval njegovih rezidenc in ni vedel za njegova kazniva dejanja.

Demokrati v nadzornem odboru predstavniškega doma so v okviru preiskave prejeli približno 95.000 fotografij iz Epsteinove zapuščine, od katerih so v petek objavili več serij. Med osebami na fotografijah sta ameriška predsednika Donald Trump in Bill Clinton, milijarder Bill Gates, nekdanji finančni minister Larry Summers ter britanski poslovnež Richard Branson. Na posnetkih so tudi Trumpov dolgoletni zaveznik Steve Bannon, filmski režiser Woody Allen, pravnik Alan Dershowitz, Epsteinov pilot Larry Visoski, inženir Dean Kamen, belgijska manekenka Ingrid Seynhaeve ter britanski aristokrat Andrew Mountbatten-Windsor.

Na fotografijah se kot piše Sky News pojavijo tudi ameriška avtorica Elisa New, nekdanji izraelski premier Ehud Barak, emiratski poslovnež Ahmed Bin Sulayem ter priznani jezikoslovec in filozof Noam Chomsky.

Ameriško ministrstvo za pravosodje mora v skladu z nedavno sprejeto zakonodajo do 19. decembra objaviti celoten nabor Epsteinovih dokumentov.

Jeffrey Epstein Bill Clinton fotografije Donald Trump odziv
Naslednji članek

Do konca januarja čas za predajo nezakonitega orožja

Naslednji članek

Poplave in plazovi v Indoneziji vzeli že več kot tisoč življenj

KOMENTARJI (57)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Victoria13
13. 12. 2025 12.42
Najbolje, da se noben več ne slika z nobenim... Nikoli ne veš kakšno škodo ti to lahko prinese čez 10, 20,30,40.. let!
ODGOVORI
0 0
RichPiana
13. 12. 2025 12.34
John Podesta je tudi na slikah. To je tisti iz "fakenjuz" pizzagate afere.
ODGOVORI
0 0
biggie33
13. 12. 2025 12.30
-3
Bill Clinton je edini ameriški predsednik v zgodovini, za katerega je uradno potrjeno, da je lagal pod prisego v sodnih postopkih.. prav tako se skupaj s Hillary že nekaj časa izogibata zaslišanju pred Kongresom v zvezi z Epsteinom, oba sta bila pozvana na zaslišanje že 5. avgusta..
ODGOVORI
0 3
poper00
13. 12. 2025 12.34
+0
Trump se zlaže vsaki dan vsaj 10 krat.Probaj recimo izbrskat članek ko je lagal ,da ni plačal spolne usluge.
ODGOVORI
1 1
biggie33
13. 12. 2025 12.41
Lagal pod prisego!! Perjury po angleško.. naši politiki lažejo vsak dan v parlamentu, drugače pa je, če krivo pričaš..
ODGOVORI
0 0
Napačnega so zaprli.
13. 12. 2025 12.27
+3
Pri nas pa morilec hodi mirno na okrog,
ODGOVORI
4 1
bb5a
13. 12. 2025 12.23
+1
Pa VsiSmoAco je še kako res, boli državo za vse nas Slovence...
ODGOVORI
3 2
Nace Štremljasti
13. 12. 2025 12.30
-3
aco je preprodajal mamila,zato še ni jasno zakaj je dobil porcijo
ODGOVORI
1 4
Jožica 56
13. 12. 2025 12.33
+0
Žalostno kako lažeš,Čudno ,da ti to dovolijo tukaj.
ODGOVORI
2 2
bb5a
13. 12. 2025 12.39
Nace čim prej si poišči strokovno pomoč, ker tablete na katerih si več kot očitno ne delujejo...
ODGOVORI
0 0
PoldeVeliki
13. 12. 2025 12.22
+1
Golob še ni odstopil ?
ODGOVORI
6 5
poper00
13. 12. 2025 12.23
+0
Boš pa ja potrpel še kakih 5 let.
ODGOVORI
5 5
Napačnega so zaprli.
13. 12. 2025 12.24
-2
Ne pravi ,da ima rad ,da je Tina srečna.
ODGOVORI
1 3
bb5a
13. 12. 2025 12.20
+7
Kle v EU lahko samo še Trumpa komentiramo, vse ostalo je pa zaklenjen... boh ne daj, da bi kdo lahko komentiral pokvarjene EU in UE politike...
ODGOVORI
8 1
PoldeVeliki
13. 12. 2025 12.22
+3
Goloba ne more.o kako je zavozil glede JV slovenije.
ODGOVORI
6 3
Napačnega so zaprli.
13. 12. 2025 12.22
+0
Ja samo to.
ODGOVORI
2 2
jedupančpil
13. 12. 2025 12.20
-1
troblo
ODGOVORI
0 1
štajerski janezek
13. 12. 2025 12.15
+4
Smešni ste. Samo Trump vam gre v nos? A Clinton pa Gates in ostali pa ne. Aja oni so vaši.
ODGOVORI
6 2
CyberWorm00000
13. 12. 2025 12.18
+3
oni niso w aktualni politiki : )))
ODGOVORI
3 0
Vlahek
13. 12. 2025 12.14
+0
Zakaj ne napisete da je trump razglog da so dobili epstina? Se sodeloval z fbi lol
ODGOVORI
4 4
Magic-G-spot
13. 12. 2025 12.13
+0
Ruska vojna v Ukrajini je bila leta 2025 najsmrtonosnejši konflikt na svetu, po novem poročilu, ki spremlja konflikte po svetu, kljub ameriškim diplomatskim prizadevanjem za konec skoraj štiriletne invazije.Novi indeks konfliktov Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) poroča, da je bilo letos v Ukrajini ubitih okoli 78.000 ljudi — vključno z vojaki na obeh straneh in civilisti — kar je najvišje število med vsemi konflikti. Ker so podatki o žrtvah vojakov državna skrivnost tako v Ukrajini kot v Rusiji, se ACLED zanaša na raziskovalce v državi in odprtokodno spremljanje, da zbere in oceni podatke, za katere pravi, da so konservativni in bi lahko bili višji. Za primerjavo, število smrtnih žrtev v Palestini znaša približno 18.350 in v Mjanmaru 15.100 v zadnjih 12 mesecih — oba konflikta, ki ju je ACLED uvrščen med najhujša na splošno. Ukrajina, čeprav je prva po smrtnosti, je na lestvici, če upoštevamo vse dejavnike, na 11. mestu. Poročilo prihaja ob koncu leta, ki ga je zaznamovala diplomatska prizadevanja, ki jih je vodila administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa, za posredovanje mirovnega dogovora v Ukrajini. V letu je krožilo več osnutkov premirja in mirovnih predlogov, vendar niso ustavili bojev. Kljub prizadevanjem ACLED v svojem poročilu piše, da ameriško vodeno prizadevanje "ni obrodilo sadov." Opazovalna skupina pripisuje visoko število smrtnih žrtev v Ukrajini vztrajnemu ruskemu prizadevanju za zavzetje vzhodnega Donbasa, širjenju ofenziv na fronti in okrepljenim napadom na energetsko infrastrukturo. Tudi zaradi tega se demokrati spravljajo nad Trumpa, ker zeli koncat vojno v Ukrajini katero je zakuhal Biden in katera se je zacela ze leta 2014 ko je bil Obama predsednikc in so sprozili drzavljansko vojno ter postavil lutkovnega zabavljaca zelenskega gor. Torej. 2014 strmoglavljenje Janukovica Obama zacetek vojne v ukrajini 2022 Biden. Trump zeli koncati konflikte zato je motec. Ce ne zelite vojne v Evropi mora tale levo liberalna fasisticna vlada past in jih vse posadit na zatozne klopi. Spomnimo da je golob povedal da imata z Ursulo isti pogled na svet. Kradejo da bodo bezali. Za drzavo Slovenke in Slovence jim ni mar. Golob je celo sam priznal in se izdal da on nebo dolgo v politiki. Prisel je samo da da naredi delo za vojne hujskace in podpornike terorizma. Vklopite malo mozgane. Kaj mislite od kje jim denar in zakaj ga delijo......? Potrebno je sprozit vojno z rusijo to pa lahko naredijo samo z osebami ki jih placajo in so pripravljeni izdat svoje drzave.....Slovenija je v primerjavi z drugimi drzavami poceni. Poglejte malo prihodke. Delijo denar pa se kradejo ga za sebe ko bodo bezali.
ODGOVORI
2 2
Bombardirc1
13. 12. 2025 12.19
+0
Kaj ima tvoj pamflet zveze s tem, kam ga je oranžni pomakal?
ODGOVORI
3 3
Napačnega so zaprli.
13. 12. 2025 12.22
-3
Kaj pa ti je.
ODGOVORI
0 3
Infiltrator
13. 12. 2025 12.10
+6
Isti tiči v jati skupaj letijo...
ODGOVORI
7 1
CyberWorm00000
13. 12. 2025 12.12
+5
miljonarji se družijo bolj med sabo : )) z nawadnim folkom se ne družijo razn če nisi mlada lepa punca : ))
ODGOVORI
6 1
CyberWorm00000
13. 12. 2025 12.10
+3
glawno da je melanijo spoznau tam : )))
ODGOVORI
5 2
kladivo
13. 12. 2025 12.08
+1
Naj pridejo zajci iz luknje saj je isto pri nas vsi si krijejo riti
ODGOVORI
2 1
Buci in Bobo
13. 12. 2025 12.01
-3
Antijanšisti kančelisti.
ODGOVORI
1 4
obožeobože
13. 12. 2025 12.01
+4
Trump je isto kot Janković. Njemu nič ne more cel svet Jankoviču pa ne v Sloveniji.
ODGOVORI
9 5
bb5a
13. 12. 2025 12.26
+1
Ne čist, ker pri Jankovići se ponavad članki zaklenejo...
ODGOVORI
1 0
hansola
13. 12. 2025 11.56
-2
Trump je edini na svetu, ki hkrati ve vse in nič, namreč o vsaki temi vedno pravi kako vse ve, obenem pa ko se ga kaj vpraša o aktualnih temah, ki mu niso ravno po godu ne ve pa nič. Drugače pa se mi je ZDA vedno zdela razvita država polna pametnih ljudi, hja, pa ni ravno tako. EDINI razlog, zakaj ima ZDA toliko industrije in razvoja je kako 100% kapitalistično usmerjen trg je. NIKJER drugje na svetu ne bi firma, ki dela zanič avte pa še to jih proda malo, bila vredna par tisočkrat več, kot dela prometa. Tam so firme ''uspešne'', ker se jim vrednost lahko dviga iz ničesar in na to vrednost lahko ptoem jemljejo kredite. Tesla lahko v ZDA dobi 1.000x več kredita kot WV, ki proda par tisočkrat več avtomobilov, zdaj pa kje je tu logika?
ODGOVORI
4 6
kakorkoliže
13. 12. 2025 12.10
+1
Stvar je vredna toliko kolikor je vreden natiskan denar.
ODGOVORI
2 1
ŠeVednoPlešem
13. 12. 2025 11.56
-2
Jaz nimam fotografije z Epsteinom ? Torej saj vemo, da sta se z Melanio spoznala prek posrednika Epsteina
ODGOVORI
6 8
Pokojni prašek.
13. 12. 2025 11.58
-1
Si siguren.
ODGOVORI
3 4
Prelepa Soča
13. 12. 2025 12.03
-2
In KDO si ti, razen NIHČE????
ODGOVORI
4 6
Magic-G-spot
13. 12. 2025 11.54
+5
Zenske na slikah so odrasle osebe slike so pa iz Trumpovega hotela. To so ze ven dal pred leti ko je prvic kandidiral. Nimajo nic novega. Ce bi kaj imeli bi ze ven dali. Zdaj pa k resnicnemu problemu. Unega ki so izpustili na prostost tam zdaj vidite kako bi se zgodilo ce nebi tistega ki je zensko dal v kovcek in zakopal predali Avstrijcem. Nesposobni vsi od prvega do zadnjega. Veste kako bi morali naredit. Vklenit bi mu morali se mamo ba brate sestre in vse ki so bili na tistem obmocju takrat. V 15 min bi imeli primer resen. Take dogodke je potrebno obravnavati kot terorizem kar tudi je. Tile martretirajo normalen narod pa ustrahujejo..... Pa se njegovega odvetnika vklenit pa muj nabit kazen ce se izkaze da je bil on. I sodnicam pa tozilkam preiskovalcem.... da nemorejo resit primera pomeni da so nesposobni za to delo in bi morali ze vsi dobit odpovedi. Pa saj ga ni ubil nekdo ki se sonci na maldivih. Imajo vse pa glumijo z zakoni.
ODGOVORI
11 6
osservatore
13. 12. 2025 11.53
+5
Tale Epstein je ravnal premeteno, ker se je družil, veseljačil na čudnih zabavah in fotografiral z vsem mogočimi politiki in vplivneži. Tako za vsak slučaj. Nikoli ne veš za kaj bo kakšna fotografija dobra in kdaj jo bo lahko uporabil. In potem je v zaporu sam samcat opravil kao samomor.
ODGOVORI
6 1
