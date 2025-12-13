Trump: Na stotine ljudi ima fotografije z Epsteinom. To ni nič takega

Odbor je ob objavi poudaril, da fotografije same po sebi ne pomenijo dokazov o kakršnem koli kaznivem ravnanju in da številni posamezniki na njih zanikajo vsakršno neprimerno povezavo z Jeffreyjem Epsteinom.
Kljub temu so republikanci in Bela hiša potezo objave fotografij ostro kritizirali. Republikanski člani odbora kot poroča Politico trdijo, da demokrati s "selektivno cenzuriranimi in izbranimi fotografijami" ustvarjajo "lažno zgodbo" in iščejo politične točke. Bela hiša je prek tiskovne predstavnice Abigail Jackson poudarila, da je administracija Donalda Trumpa med drugim z objavo več tisoč strani dokumentov in pozivi k transparentnosti naredila več za žrtve Epsteina kot demokrati.
Trump je na vprašanje novinarjev dejal, da fotografij ni videl, ter dodal, da obstajajo "stotine in stotine ljudi", ki so se kdaj fotografirali z Epsteinom, kar po njegovem mnenju ni nič nenavadnega. Demokrati po drugi strani poudarjajo pomen javnosti in nadaljevanja preiskave.
Vzporedno z objavo fotografij republikanski predsednik odbora James Comer znova poziva Billa in Hillary Clinton, naj se udeležita zaslišanja pred odborom. Comer jima po poročanju Sky News grozi s postopkom zaradi nespoštovanja kongresa, če se ne bosta pojavila ali vsaj določila termina v začetku prihodnjega leta. Bill Clinton sicer nikoli ni bil obtožen zlorab s strani Epsteinovih žrtev in je že prej pojasnil, da je z Epsteinovim letalom potoval, vendar ni obiskoval njegovih rezidenc in ni vedel za njegova kazniva dejanja.
Demokrati v nadzornem odboru predstavniškega doma so v okviru preiskave prejeli približno 95.000 fotografij iz Epsteinove zapuščine, od katerih so v petek objavili več serij. Med osebami na fotografijah sta ameriška predsednika Donald Trump in Bill Clinton, milijarder Bill Gates, nekdanji finančni minister Larry Summers ter britanski poslovnež Richard Branson. Na posnetkih so tudi Trumpov dolgoletni zaveznik Steve Bannon, filmski režiser Woody Allen, pravnik Alan Dershowitz, Epsteinov pilot Larry Visoski, inženir Dean Kamen, belgijska manekenka Ingrid Seynhaeve ter britanski aristokrat Andrew Mountbatten-Windsor.
Na fotografijah se kot piše Sky News pojavijo tudi ameriška avtorica Elisa New, nekdanji izraelski premier Ehud Barak, emiratski poslovnež Ahmed Bin Sulayem ter priznani jezikoslovec in filozof Noam Chomsky.
Ameriško ministrstvo za pravosodje mora v skladu z nedavno sprejeto zakonodajo do 19. decembra objaviti celoten nabor Epsteinovih dokumentov.
