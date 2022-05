Demokratom v ameriškem senatu ni uspelo zbrati dovolj glasov, da bi z zakonom zaščitili pravico žensk do prekinitve nosečnosti. Poskus prihaja dober teden dni po tem, ko je v javnost pricurljal osnutek mnenja vrhovnega sodišča, ki kaže, da nameravajo sodniki pravico do splava na državni ravni ukiniti. Dokončna odločitev bo znana najkasneje do začetka julija.