Demokratom manjša večina ter nova članica za skupino Ocasio Cortezove

Ameriški demokrati so pričakovali, da jim bo na tokratnih volitvah v predstavniški dom zveznega kongresa uspelo nadgraditi uspeh iz leta 2018, ko so prevzeli večino, vendar pa nepopolni izidi kažejo, da jim ne bo uspelo. Republikanci so jim odvzeli najmanj pet sedežev.

Nancy Pelosi bo vodila manjšo večino, če jo bo članstvo znova izvolilo na položaj. FOTO: AP Za večino je potrebnih 218 sedežev, demokrati pa so prišli na volitve z 232. Republikanci so jih imeli 197 in sedaj jih bodo imeli več kot 200. Predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi bo vodila manjšo večino, če jo bo članstvo znova izvolilo na položaj. Težje bo tudi z uresničevanjem liberalne agende, saj bo republikancem najverjetneje uspelo ohraniti večino v senatu in nujno bo sklepati kompromise, četudi na predsedniških volitvah demokrat Joe Biden premaga republikanca Donalda Trumpa. Republikanci so postavili na glavo tudi uspeh demokratov leta 2018 glede žensk, saj jim je uspelo izvoliti najmanj 13 novih članic predstavniškega doma. V zvezni kongres je sicer prišlo tudi nekaj zanimivih kandidatov, med njimi celo pokojnik. V Severni Dakoti je namreč zmagal Trumpov podpornik 55-letni republikanec David Andahl, ki je oktobra umrl zaradi covida-19. Iz Severne Karoline prihaja v Washington doslej najmlajši kongresnik v zgodovini, 25-letni republikanec Madison Cawthorn. Pred njim je bila leta 2018 najmlajša newyorška liberalka Alexandria Ocasio Cortez, ki je bila izvoljena, ko je bila stara 29 let. Cawthorn je od prometne nesreče leta 2014 na invalidskem vozičku. Velja za zelo konservativnega. Po zmagi je nemudoma tvitnil: "Jočite liberalci, jočite". Ocasio Cortezova pa bo dobila novo članico t.i. "oddelka", skupine izrazito progresivnih oziroma levičarskih članic predstavniškega doma, ki so znane po spopadih s predsednikom Trumpom in pritiskih na demokratsko vodstvo, da stranko usmeri bolj v levo. V Missouriju je bila izvoljena progresivna aktivistkaCori Bush, ki je postala prva temnopolta kongresnica iz te države. Bila je aktivna v gibanju Črna življenja štejejo, protestirala je proti policijskemu nasilju leta 2014 v Fergusonu, zavzema pa se za manj denarja za vojsko in policijo ter več denarja za socialo. Volivci Georgie pa so v Washington poslali Marjorie Taylor Greene, ki odkrito podpira teorijo zarote QAnon. PREBERI ŠE Bidnu se nasmiha zmaga, štetje se nadaljuje