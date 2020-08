Demokratska nacionalna konvencija v ZDA prvič poteka virtualno

V ZDA se je začela demokratska konvencija, ki bo trajala štiri dni. Demokrati so se zaradi novega koronavirusa odločili, da bo tokrat virtualna, demokratske predsedniške nominacije pa Joe Biden prav tako ne bo sprejel v živo v Milwaukeeju. V štirih dneh se bodo na konvenciji zvrstili številni govorci, med drugim Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Michelle in Barack Obama, pa tudi velika glasbena imena, kot so Billie Eilish, John Legend in The Chicks.

Štiridnevna demokratska nacionalna konvencija v Milwaukeeju bo vključevala govore številnih politikov in glasbene nastope svetovnih zvezdnikov. Na konvenciji, ki bo zaradi pandemije novega koronavirusa potekala virtualno, bodo potrdili tudi predsedniško kandidaturo Josepha Bidna za volitve, ki bodo potekale 3. novembra. Za prvi dan konvencije so v načrtu najbolj odmevni govorci. Govoril bo dvakratni predsedniški kandidat Bernie Sanders, ki poudarja, da je najpomembnejša naloga demokratov na volitvah, da »premagajo najnevarnejšega predsednika v zgodovini ZDA«. Guverner New Yorka Andrew Cuomo bo govoril o odzivu na pandemijo, ki je njegovo zvezno državo najhuje prizadela, nekdanja direktorica Hewlett Packarda Meg Whitman pa je zaradi menjave strani tokrat prav tako med govorci na demokratski, ne republikanski konvenciji. Govor bo imela tudi senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar iz Minnesote, vse nastope pa bo "kronala" nekdanja prva dama ZDA Michelle Obama. V sredo bo govor imel še nekdanji predsednik Barack Obama. Glasbeniki, ki se bodo zvrstili na konvenciji, so med drugim Leon Bridges, Billie Eilish, Jennifer Hudson, John Legend, Maggie Rogers, Prince Royce, The Chicks in raper Common. Ameriško himno bodo izvedli mladi iz pevskih zborov vseh zveznih držav. PREBERI ŠE Na prvem skupnem nastopu Harrisova in Biden družno udarila po Trumpu Predsedniški kandidat Biden nominacije ne bo sprejel v Milwaukeeju, temveč v domačem mestu Wilmington, kjer bosta s podpredsedniško kandidatko Kamalo Harris nagovorila ljudi. V sodobni ameriški zgodovini si demokrati in republikanci niso skakali v zelje v času konvencije ene ali druge stranke. Demokrati so pustili žaromete za teden dni republikancem in obratno. Tokrat bo drugače, saj namerava Trump čez teden obračati pozornost medijev nase. Drevi bo imel nastopa v Minnesoti in Wisconsinu. PREBERI ŠE Umrl Trumpov mlajši brat: 'Znova se bomo srečali' Oba bosta v letaliških hangarjih pred do največ 3000 podporniki. Trump bo govoril o svojih gospodarskih uspehih in odgovoru na koronavirus ter slikal podobo demokratov kot socialističnih anarhistov, ki bodo uničili ZDA, če zmagajo. V torek bo vajo ponovil v Arizoni, v četrtek pa v Bidnovem rojstnem mestu Scranton v Pensilvaniji v času, ko bo imel Biden svoj govor na konvenciji. Čaka ga tudi pogreb mlajšega brata Roberta, ki je umrl v nedeljo. Republikanska konvencija bo najverjetneje prav tako potekala virtualno iz Washingtona. Sprva bi sicer morala biti v Severni Karolini, potem pa si je Trump premislil in dodal Jacksonville na Floridi.