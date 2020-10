Demokratsko guvernerko Michigana FBI premikal na različne varne lokacije

Guvernerko Michigana Gretchen Whitmer, za katero so člani desne milice načrtovali ugrabitev, je FBI obvestil o tem, kaj se pripravlja in jo premikal po različnih lokacijah, preden so aretirali 13 odgovornih. Ameriški predsednik Donald Trump je želel prevzeti zasluge za preprečitev ugrabitve, Whitmerjeva pa prav njegovo retoriko krivi za tovrstne načrte.

V četrtek je ameriški Zvezni preiskovalni urad (FBI) sporočil, da so preprečili ugrabitev guvernerke Michigana, Gretchen Whitmer. Prijeli so 13 moških, ki naj bi sodelovali pri načrtu. Whitmerjeva je o tem, kaj se pripravlja, bila obveščena, prav tako pa jo je FBI premikal na različne varne lokacije, dokler niso prijeli odgovornih. Guvernerka je bila tarča ljudi, ki ne verjamejo, da novi koronavirus obstaja, saj je v zvezni državi Michigan uvedla številne stroge ukrepe. Državna tožilka Dana Nessel je za CBS News povedala, da so njo in njeno družino že večkrat morali umakniti na varno. Tokrat so osumljenci prišli blizu uresničitvi načrta, zato je policija morala ukrepati in jih prijeti. Kaj so načrtovali? Po informacijah, ki jih je FBI predstavil javnosti, se je agent pod krinko udeležil junijskega sestanka v Ohiu, kjer so se člani desne milice dogovarjali o aktivnostih, s katerimi bi strmoglavili oblast v zveznih državah, za katere so verjeli, da kršijo ameriško ustavo. Moški so se sestali v kleti, vhod v njo pa je bil skrit pod preprogo, so povedali preiskovalci.

icon-expand

Šest izmed njih, pet iz Michigana in en iz Delawara, so obtožili načrtovanja ugrabitve guvernerke. Njihova imena so Adam Fox, Barry Croft, Kaleb Franks, Daniel Harris, Brandon Casert in Ty Garbin. Ostalih sedem aretiranih so obtožili terorizma in aktivnosti v tolpah. Njihova imena pa so Paul Bellar, Shawn Fix, Eric Molitor, Michael Null, William Null, Pete Musico inJoseph Morrison. Skupina je želela zbrati okoli 200 moških, da bi vdrli v kapitol, v katerem sta ameriški senat in predstavniški dom, tam pa bi vzeli talce, med drugim tudi guvernerko. Ta načrt so želeli izvesti pred novembrskimi predsedniškimi volitvami. Če jim ne bi uspelo, bi guvernerko ugrabili na njenem domu. Whitmerjeva za spodbujanje sovraštva obtožila Trumpa

icon-expand Gretchen Whitmer se je pred kamerami cepila proti gripi FOTO: AP