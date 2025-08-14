'Demonski zombi' zajci z izrastlinami na glavi burijo duhove

Družbene medije so preplavile fotografije nenavadnih kuncev iz ameriške zvezne države Colorado. Ti imajo na glavi črne izrastke, ki spominjajo na rogove. Čeprav so mnogi podvomili, da bi lahko bile fotografije delo umetne inteligence, gre za resnične fotografije. Obstaja pa tudi povsem preprosta razlaga, zakaj se pri nekaterih kuncih pojavljajo ti "rogovi".

Rogati temni izrastki ob ušesih, bradi, nostu, ustih ... Fotografije srhljivih kuncev so posneli prebivalci kraja Fort Collins blizu Denverja v ameriški zvezni državi Kolorado. Nenavadna podoba kuncev je pri uporabnikih družbenih medijev izzvala grozo in komentarje, da gre za "Frankensteinove", "zombi" in "demonske zajce". "Tako se začne zombi virus," je pod fotografijo zapisal uporabnik Instagrama. "Zdaj imamo preklete zombi zajce?!" se je pod posnetkom na YouTubu spraševal nekdo drug. "Enkrat, da si želim, da bi to bila umetna inteligenca," pa se je glasil nek drug komentar pod fotografijo na Instagramu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zakaj se pojavljajo izrastki?

Kunci trpijo za relativno neškodljivo boleznijo, imenovano Shopejev papiloma virus, so sporočili iz koloradskega zavoda za parke in divje živali. Čeprav prejemajo veliko klicev zaskrbljenih ljudi, ki so v Fort Collinsu opazili okužene kunce, to ni nič nenavadnega, je povedala tiskovna predstavnica zavoda Kara Van Hoose. Okužba se pojavlja predvsem na ameriškem Srednjem zahodu, pravijo na Univerzi v Missouriju. Bolj opazna pa je v poletnem času, ko so bolhe in klopi, ki širijo virus, najbolj aktivni. Virus se lahko širi tudi s kunca na kunca, vendar pa se ne širi na druge vrste, denimo pse, mačke ali ljudi, pravi Van Hoosejeva. Kljub temu pa ljudi opozarjajo, naj se okuženih kuncev ne dotikajo. Izrastki oziroma papilomi za kunce niso škodljivi, razen če rastejo na občutljivih predelih, kot so oči ali usta, ali motijo prehranjevanje. Imunski sistem zdravih kuncev se je sposoben sam boriti proti virusu in sčasoma izrastki izginejo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Čeprav okuženi divji kunci običajno ne potrebujejo zdravljenja, je lahko okužba bolj nevarna za hišne ljubljenčke, zato ob sumu na okužbo pri hišnih kuncih priporočajo zdravljenje pri veterinarju.

Je tako 'nastal' mit o zajcu z rogovi?