Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Denar in podatki v zameno za prehod

Teheran, 26. 05. 2026 18.03 pred 47 minutami 2 min branja 3

Avtor:
N.Š.
Ožina Hormuz

Hormuška ožina, ena najpomembnejših pomorskih poti na svetu, ostaja v središču nove geopolitične in energetske krize. Medtem ko v Perzijskem zalivu še vedno tiči ogromno ladij, so štirim tankerjem v zadnjih dneh vendarle dovolili prehod skozi ožino – a pod novimi pogoji, ki jih je postavil Iran.

Po poročanju tujih medijev naj bi Iran od ladjarjev zahteval plačilo za prehod, deljenje občutljivih podatkov o plovbi ter spremembo poti skozi ožino. Ladje naj bi morale pluti severneje kot doslej, torej skozi iranske teritorialne vode namesto po običajni mednarodni poti. Takšni pogoji sicer po mednarodnem pomorskem pravu niso predvideni.

Med ladjami, ki so v zadnjih dneh uspele prečkati Hormuško ožino, naj bi bili trije tankerji za utekočinjen zemeljski plin in en supertanker z iraško nafto. Med njimi so tankerji Fuwairit, Al Rayyan, Al Hamra in Eagle Verona, ki je po večmesečnem zadrževanju v Perzijskem zalivu zdaj namenjen proti Kitajski.

Hormuška ožina je ključna za svetovno trgovino z energenti. Skozi njo potuje velik del svetovne nafte in plina, zato imajo razmere največje posledice predvsem za azijske države, kot sta Kitajska in Indija, ki so močno odvisne od dobav iz Perzijskega zaliva.

Preberi še Cene v nebo: Putin pa se smeje?

Kriza traja že od konca februarja. Iran sicer uradno zanika popolno fizično blokado ožine, vendar naj bi po navedbah ladjarjev in mednarodnih organizacij večkrat grozil tankerjem ter napadal plovila, ki niso sledila njegovim pravilom. Posledično se je na obeh straneh ožine ustvaril velik pomorski zastoj.

Ameriške oblasti medtem opozarjajo, da bi lahko sankcionirale podjetja ali ladjarje, ki bi plačevali iranskim oblastem za prehod ali spoštovali enostranska pravila Teherana. Združene države so že uvedle dodatne omejitve za ladje, povezane z Iranom, posameznim tankerjem pa po poročanju medijev grozi celo zaseg.


hormuz iran

Slovenija za izdajo sedemletne obveznice pooblastila OTP in UniCredit

24ur.com Je svetovna oskrba z nafto v nevarnosti?
24ur.com Vojna pretresa svetovne ladijske poti: kaj bo z nafto in plinom?
24ur.com Za poceni nafto in plin najpomembnejših 34 kilometrov
24ur.com 'Prepovedan otok' v Perzijskem zalivu, ki velja za hrbtenico Irana
24ur.com Zaradi razmer v Rdečem morju zamude beležijo tudi v Luki Koper
Cekin.si Zato je Hormuška ožina tako pomembna
24ur.com Ameriška vojska: Zaustavili smo šest ladij, ki so zapuščale Iran
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
26. 05. 2026 18.55
Najpomebnejša je ožina na Štajerski in Primorski AC kjer stojiš in ne veš zakaj stojiš, lahko tudi 11 ur.
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
26. 05. 2026 18.47
Poštenost je sveta vladar.
Odgovori
+1
1 0
Rde?a pesa in hren
26. 05. 2026 18.25
Do sporazuma nikoli ne bo prišlo. Saj ne, da krump noče. On hoče. Bibi noče. In če ON noče, potem bo šel Kramp naprej. IN tam bo tako zapokalo, da bo glava bolela. Bo zelo kratko, a intenzivno. res se bo nebo odprlo. Ampak ne samo za Iran, tudi za vse druge. IN potem bo končno zavladal mir. In razdejanje. IN astronomsko visoke cene nafte.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Najmlajši članici jordanske kraljeve družine osvojili srca javnosti
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Sin bo odslej živel pri Severini
Sin bo odslej živel pri Severini
zadovoljna
Portal
Ljubici prekipelo: ni želel plačati najemnine, zato ga je zapustila
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
Kdo bo nocoj zapustil Kmetijo?
Kdo bo nocoj zapustil Kmetijo?
vizita
Portal
Kaj se zgodi z jetri, če se občasno napijete?
Prelomni dosežek za slovensko kardiologijo
Prelomni dosežek za slovensko kardiologijo
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
To živilo tiho uničuje spomin, kaže obsežen pregled raziskav
To živilo tiho uničuje spomin, kaže obsežen pregled raziskav
cekin
Portal
V petek bodo pokojnine morda zamujale
Preverili smo cene na ljubljanski tržnici: toliko boste plačali za sadje in zelenjavo
Preverili smo cene na ljubljanski tržnici: toliko boste plačali za sadje in zelenjavo
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Zbežala sta iz draginje – danes živita bolje, čeprav porabita manj
Zbežala sta iz draginje – danes živita bolje, čeprav porabita manj
moskisvet
Portal
Ste preverili veljavnost e-vinjete? Dars opozarja na junijski rok
Umrla legenda slovenskega rokometa
Umrla legenda slovenskega rokometa
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
dominvrt
Portal
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Kako narediti balkon varen za mačko?
Kako narediti balkon varen za mačko?
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
okusno
Portal
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
voyo
Portal
Dekle iz doline
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725