Denar najprej v ameriške roke: Venezuelo iz Washingtona vodi Rubio?

Rubio naj bi bi globoko vpet v vsakodnevno delovanje venezuelske prehodne oblasti, čeprav države po Madurovem zajetju ni obiskal. Sklicuje se na pogovore z več kot ducatom ameriških uradnikov ter osebami, povezanimi z oblastmi v Washingtonu in Caracasu, ki so o njegovem vplivu govorile pod pogojem anonimnosti.

Rubio ne usmerja le ameriške politike do Venezuele, temveč pomembno vpliva tudi na upravljanje državnih financ, uporabo prihodkov od izvoza naravnih virov in izvajanje ameriških sankcij.

Časnik piše, da naj bi večina prihodkov od venezuelskega izvoza najprej pritekla pod nadzor ameriškega finančnega ministrstva, od tam pa se sredstva postopoma sproščajo venezuelski vladi. Rubio in njegova ekipa naj bi imela pomembno besedo pri tem, kako se denar porablja.

Vpliv naj bi imel tudi na preoblikovanje venezuelskega naftnega sektorja, dostop ameriških podjetij do poslovanja v državi ter celo pri nekaterih ključnih kadrovskih odločitvah prehodne oblasti.