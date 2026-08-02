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Znano, kdo je lastnik čolna, s katerega so odvrgli na tisoče evrov

Palermo, 02. 08. 2026 18.07 pred 51 minutami 3 min branja 5

Avtor:
U.Z.
Gliser z denarjem ob obali Sicilije

Ko je na obalo v kraju Casuzze ob obali Sicilije začelo naplavljati pakete evrskih bankovcev, so bili kopalci milo rečeno presenečeni. Grabili so in grabili, a je njihovo veselje kmalu prekinila policija in denar – več kot 700.000 evrov v bankovcih – zasegla, da bi preverila njegov izvor. Zasegli so tudi gliser in ga predali forenzikom. Zdaj pa so sicilijanski mediji objavili ime lastnika čolna. Ta trdi, da z denarjem nima nič.

Gliser, dolg približno 5,5 metra, je bil 28. julija vpleten v dogodek, kakršnega bi pričakovali samo v filmu. Tik ob obali kraja Casuzze, ki leži zahodno od Marine di Ragusa, je plovilo ostalo brez goriva. Na krovu so bili trije odrasli Maltežani in 13-letni otrok, poroča Malta Today.

Po ugotovitvah italijanske policije je plovilo začelo nekontrolirano pluti v bližini kraja Casuzze, kar je sprožilo klic na pomoč. Ko se jim je približala italijanska obalna straža, so osebe na krovu v paniki v morje odvrgle torbe z denarjem.

Približno 700.000 evrov je bilo zavitih v plastične pakete, pospravljene v Lidlovo torbo in nakupovalno vrečko z malteško blagovno znamko paradižnikove mezge Three Hills. Na presenečenje kopalcev je denar naplavilo na peščeno plažo.

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Italijanska policija zdaj poskuša ugotoviti izvor gotovine. Zaradi forenzične preiskave so zasegli plovilo in pridržali malteške državljane, a so jih ob plačilu varščine že izpustili na prostost. Njihovih imen niso javno razkrili.

Nobeno od doslej ugotovljenih dejstev sicer ne kaže na kaznivo dejanje ali nezakonito ravnanje, vendar ostaja vprašanje – zakaj so malteški državljani pri sebi imeli skoraj 700.000 evrov v gotovini in komu oziroma za koga so ta denar prevažali?

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Znano ime lastnika gliserja

Gliser, s katerega so moški v morje odvrgli na tisoče evrskih bankovcev, je po poročanju sicilijanskih medijev v lasti malteškega državljana Owena Jonesa.

Raziskovalni novinar Giuseppe Bascietto, ki piše za portal Gli Stati Generali, je poročal, da je bil Jones v času incidenta tudi na krovu. Opisuje ga kot "duha" brez kazenske preteklosti. Pogled na njegov Facebook profil pa razkrije fotografije avtomobilov, čolnov in tudi to, da je pred kratkim plul med Malto, Sicilijo, Kalabrijo in Apulijo, poroča novinar.

V objavi na Facebooku z dne 28. junija je Jones nad fotografijo sončnega vzhoda nad Marino di Ragusa zapisal: "Dobro jutro, Marina di Ragusa."

Jones trdi, da z denarjem nima nič

Regionalni časopis Ragusa News je poročal, da so malteški državljani ob policijskem zaslišanju molčali. Jonesov odvetnik Franco Debono pa je za Times of Malta dejal, da njegova stranka ne more potrditi, ali je bila takrat na Siciliji, lahko pa pove, da denar ni njegov in da njegov klient z njim nima nič opraviti.

Bascietto pa v svojem članku pojasnjuje še, da kraj, kjer je plovilo zaradi pomanjkanja goriva obtičalo, leži nedaleč od obale med krajema Punta Secca in Punta Braccetto. Gre za območje, kjer delujejo albanske kriminalne združbe v sodelovanju z lokalnimi mafijskimi skupinami.

V svoji knjigi Sicilia Nostra, izdani lani, je Bascietto razkril, da jugovzhodna obala Sicilije vse pogosteje služi kot mednarodna pot za tihotapljenje kokaina. Kriminalci z gliserji pobirajo pakete kokaina, odvržene v morje, nato pa se vračajo na odročna obalna območja, kjer lahko nezakonito blago neposredno pretovorijo na vozila in ga tako pripravijo za nadaljnjo distribucijo po Italiji in preostali Evropi, še poroča Malta Today.

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KOMENTARJI5

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Uporabnik1888402
02. 08. 2026 19.08
Upam, da so izrocili blago za denar. Ce se je posel zataknil na pol poti, sele zdaj so tezave za dolznike ...
Odgovori
0 0
Vakalunga
02. 08. 2026 18.45
Narod in SLO davkoplačevalce zanima katera OSEBA je sedela zraven MUSARCE pri njenem divjanju, ogrožanju ostalih in nesreči v TUNELU..
Odgovori
-2
5 7
Kameleon Kiddo
02. 08. 2026 18.54
1. Kupi si vzgojitelja 2. Držanje metle je poklic
Odgovori
+2
4 2
Nace Štremljasti
02. 08. 2026 18.56
tvoja mama
Odgovori
+1
1 0
Mio56
02. 08. 2026 19.02
Bolj je vprasanje kdo je narocu atentat na njo!
Odgovori
0 0
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