Znano, kdo je lastnik čolna, s katerega so odvrgli na tisoče evrov

Gliser, dolg približno 5,5 metra, je bil 28. julija vpleten v dogodek, kakršnega bi pričakovali samo v filmu. Tik ob obali kraja Casuzze, ki leži zahodno od Marine di Ragusa, je plovilo ostalo brez goriva. Na krovu so bili trije odrasli Maltežani in 13-letni otrok, poroča Malta Today. Po ugotovitvah italijanske policije je plovilo začelo nekontrolirano pluti v bližini kraja Casuzze, kar je sprožilo klic na pomoč. Ko se jim je približala italijanska obalna straža, so osebe na krovu v paniki v morje odvrgle torbe z denarjem. Približno 700.000 evrov je bilo zavitih v plastične pakete, pospravljene v Lidlovo torbo in nakupovalno vrečko z malteško blagovno znamko paradižnikove mezge Three Hills. Na presenečenje kopalcev je denar naplavilo na peščeno plažo.

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Italijanska policija zdaj poskuša ugotoviti izvor gotovine. Zaradi forenzične preiskave so zasegli plovilo in pridržali malteške državljane, a so jih ob plačilu varščine že izpustili na prostost. Njihovih imen niso javno razkrili. Nobeno od doslej ugotovljenih dejstev sicer ne kaže na kaznivo dejanje ali nezakonito ravnanje, vendar ostaja vprašanje – zakaj so malteški državljani pri sebi imeli skoraj 700.000 evrov v gotovini in komu oziroma za koga so ta denar prevažali?

Znano ime lastnika gliserja

Gliser, s katerega so moški v morje odvrgli na tisoče evrskih bankovcev, je po poročanju sicilijanskih medijev v lasti malteškega državljana Owena Jonesa. Raziskovalni novinar Giuseppe Bascietto, ki piše za portal Gli Stati Generali, je poročal, da je bil Jones v času incidenta tudi na krovu. Opisuje ga kot "duha" brez kazenske preteklosti. Pogled na njegov Facebook profil pa razkrije fotografije avtomobilov, čolnov in tudi to, da je pred kratkim plul med Malto, Sicilijo, Kalabrijo in Apulijo, poroča novinar. V objavi na Facebooku z dne 28. junija je Jones nad fotografijo sončnega vzhoda nad Marino di Ragusa zapisal: "Dobro jutro, Marina di Ragusa."

Jones trdi, da z denarjem nima nič