Izredne razmere v Mostarju: gori mestna deponija

Požar na odlagališču odpadkov v Mostarju je izbruhnil danes zjutraj. Čez dan se je ogenj razširil na del odlagališča, kjer se nahajajo skladišča in drugi objekti. Vsi zaposleni so bili evakuirani, o poškodovanih ni poročil, polne roke dela pa imajo gasilci.

Zaradi obsežnosti požara so bile napotene dodatne sile, gasilci pa še naprej gasijo, poroča portal Hercegovina.info. Podporo iz zraka nudi letalo za gašenje Air Tractor.

Gasilcem so se pri gašenju obsežnega požara pridružili tudi pripadniki oboroženih sil BiH, ki so pomagali omejiti ogenj, dodaja omenjeni portal.

Vseeno se proti Mostarju vali gost črn dim, zato so pristojni izdali opozorilo za prebivalce, zapreti morajo okna, zaščititi ranljive skupine in omejiti gibanje na prostem. Prebivalci poročajo tudi o močnem smradu.

"Zaradi gorjenja specifičnih materialov v globljih plasteh odlagališča se na širšem mestnem območju, zlasti v severnih naseljih, širita gost dim in neprijeten vonj po zažganem, kar neposredno vpliva na kakovost zraka," opozorilo, ki so ga izdale mestne oblasti, povzema Blijesak.info, ki poroča, da je mesto Mostar danes razglasilo tudi izredne razmere.