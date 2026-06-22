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Izredne razmere v Mostarju: gori mestna deponija

Mostar, 22. 06. 2026 16.10 pred eno minuto 2 min branja 13

Avtor:
T.H.
Požar na deponiji v Mostarju

Na mostarski deponiji je izbruhnil velikanski požar, ki se je razširil tudi na skladišče in druge objekte na odlagališču smeti Ubarak, po poročanju lokalnih medijev razmere na terenu ostajajo kritične. Poleg gasilcev so pri gašenju sodelovali tudi pripadniki oboroženih sil Bosne in Hercegovine.

Požar na odlagališču odpadkov v Mostarju je izbruhnil danes zjutraj. Čez dan se je ogenj razširil na del odlagališča, kjer se nahajajo skladišča in drugi objekti. Vsi zaposleni so bili evakuirani, o poškodovanih ni poročil, polne roke dela pa imajo gasilci.

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Zaradi obsežnosti požara so bile napotene dodatne sile, gasilci pa še naprej gasijo, poroča portal Hercegovina.info. Podporo iz zraka nudi letalo za gašenje Air Tractor.

Gasilcem so se pri gašenju obsežnega požara pridružili tudi pripadniki oboroženih sil BiH, ki so pomagali omejiti ogenj, dodaja omenjeni portal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Razglašene izredne razmere

Vseeno se proti Mostarju vali gost črn dim, zato so pristojni izdali opozorilo za prebivalce, zapreti morajo okna, zaščititi ranljive skupine in omejiti gibanje na prostem. Prebivalci poročajo tudi o močnem smradu.

"Zaradi gorjenja specifičnih materialov v globljih plasteh odlagališča se na širšem mestnem območju, zlasti v severnih naseljih, širita gost dim in neprijeten vonj po zažganem, kar neposredno vpliva na kakovost zraka," opozorilo, ki so ga izdale mestne oblasti, povzema Blijesak.info, ki poroča, da je mesto Mostar danes razglasilo tudi izredne razmere.

Ministrstvo za okolje je nemudoma zahtevalo okrepljen inšpekcijski nadzor in stalno spremljanje razmer na območju odlagališča, da bi ugotovili morebitne posledice za okolje in zdravje prebivalstva .

Po prvih informacijah gre za resen požar, ministrstvo pa upa, da ne bo povzročil hujših posledic.

Mostar požar deponija odlagališče Uborak

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KOMENTARJI13

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brabusednet
22. 06. 2026 17.32
To ti ne bodo ugasnili teden dni.Koliko tega odpada tam leži po jarkih in breznih zasvinjano povsod.
Odgovori
+0
1 1
robica03
22. 06. 2026 17.24
Po moje je bil samovžig.Toliko svinjarije na kupu-ne more biti drugače.
Odgovori
+1
1 0
Masturbator
22. 06. 2026 17.19
V sloveniji gori vsaki dan.
Odgovori
+4
4 0
4krogci
22. 06. 2026 17.10
Mestna deponija oz bolje receno nedovoljeno odlagalisce….sam vprasanje casa je bilo kdaj bo ponovno zagorelo!
Odgovori
+4
5 1
Lion90
22. 06. 2026 17.09
Hahah a ni cudno vsako leto zagori eno tako odlagalisce!
Odgovori
+1
2 1
brusilec
22. 06. 2026 16.38
bodo dobil položnico za vso svinjarijo ki vre v luft? taki dogodki ubijajo naš planet, klimo.. to je razlog za trenutno peklensko stanje
Odgovori
+4
9 5
Mclaren
22. 06. 2026 16.37
Ekologija in Bosna, sta dva različna pojma.
Odgovori
+13
16 3
Masturbator
22. 06. 2026 17.10
:)) Najslabsi zrak v EVropi je se vedno v Ljubljani! Iskalnik ljubljana najslabsi zrak v evropi
Odgovori
+5
5 0
devote
22. 06. 2026 16.36
Slovenski recept...
Odgovori
+7
7 0
Murkovzos
22. 06. 2026 16.36
Kako prikladno...
Odgovori
+5
6 1
Uporabnik1874818
22. 06. 2026 16.29
Zadosti neustrezno odvržena baterija pa je požar tu 😒
Odgovori
+1
3 2
brusilec
22. 06. 2026 16.45
že eno ogledalo, steklenica, plastenka z vodo.. ustvari lupo, vročo točko
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+4
5 1
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