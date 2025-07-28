Svetli način
Tujina

Izrael grozi z deportacijo: zajeli 21 aktivistov z ladje Handala

Tel Aviv, 28. 07. 2025 11.42 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
D. S. , STA , N.L.
Komentarji
20

Izraelske oblasti nameravajo deportirati skupino propalestinskih aktivistov, ki jih je izraelska mornarica v soboto zvečer zajela v mednarodnih vodah med novim poskusom preboja blokade Gaze, jih pridržala in odpeljala v pristanišče Ašdod.

Izraelska mornarica je v soboto zvečer zajela 21 aktivistov iz desetih držav, potem ko so se njeni pripadniki vkrcali na ladjo Handala, s katero so aktivisti skušali prebiti blokado oblegane Gaze. Zajete aktiviste iz organizacije Freedom Flotilla Coalition so nato odpeljali v Ašdod.

"Izrael obravnava pridržanje aktivistov, kot da bi v državo vstopili nezakonito – čeprav so bili na silo odpeljani iz mednarodnih voda in proti svoji volji pripeljani v Izrael," je v nedeljo sporočil neprofitni pravni center Adala, potem ko so se njihovi odvetniki lahko srečali s pridržanimi.

"Oblasti so jim ponudile dve možnosti: bodisi privoliti v t. i. "prostovoljno deportacijo" bodisi ostati v priporu in se zglasiti pred sodiščem, ki bo odločilo glede nadaljnjega pridržanja in kasnejše deportacije," je še sporočila organizacija Adala, ki se sicer ukvarja z zaščito pravic arabskih manjšin v Izraelu.

Trije pridržani aktivisti naj bi že privolili v deportacijo, med njimi francoska poslanka Gabrielle Cathala iz vrst leve stranke Nepokorna Francija (LFI).

Humanitarna ladja Handala
Humanitarna ladja Handala FOTO: Profimedia

Med pridržanimi sta tudi dva izraelsko-ameriška državljana, ki ju je policija po zaslišanju izpustila, navaja AFP. Še 12 drugih aktivistov pa ni privolilo v "prostovoljno deportacijo" in v priporu čakajo na zaslišanje pred sodiščem, med njimi še ena francoska poslanka Emma Fourreau (LFI).

Aktivisti prek pravnih zagovornikov vztrajajo, da so jih Izraelci pridržali med "civilno mirovno misijo" ter da jih zadržujejo in obravnavajo nezakonito.

Pred sobotnim vkrcanjem izraelskih sil na njihovo ladjo Handala so sporočili, da bodo gladovno stavkali, če bodo Izraelci prestregli njihovo ladjo.

Handala se je sredi julija na pot s Sicilije proti Gazi podala dober mesec po tem, ko so izraelske sile v mednarodnih vodah prestregle ladjo Madleen z 12 potniki, ki so bili s simbolično količino humanitarne pomoči prav tako namenjeni v Gazo. Izrael je tudi takrat vse potnike zajel in jih sčasoma deportiral. Med njimi sta bili tudi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg in francoska evroposlanka Rima Hassan.

Prebivalci Gaze še naprej podvrženi smrtonosnim napadom in stradanju

Izraelska vojska je kljub uvedbi "humanitarnih premorov" v Gazi od sončnega vzhoda ubila najmanj 43 ljudi, do smrti pa je v zadnjem dnevu v enklavi izstradalo še 14 ljudi, poroča katarska televizija Al Jazeera. Večino od skupno 147 zabeleženih smrtnih žrtev zaradi podhranjenosti in lakote predstavljajo otroci, navaja lokalno ministrstvo za zdravje.

Izrael je ponoči po navedbah civilne zaščite ponovno ciljal tudi Al Mavasi, t. i. varno območje za razseljene Palestince, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska vojska naj bi danes v skladu z nedeljskimi napovedmi drugi dan zapored izvajala premore med vojaškimi operacijami na treh naseljenih območjih v Gazi. Lokalni viri in človekoljubne organizacije sicer svarijo, da pomoč priteka bistveno prepočasi.

Po podatkih ZN tretjina prebivalstva na območju Gaze že več dni ni jedla, okoli 470.000 ljudi pa trpi za lakoto, ki ima lahko za posledico smrt. Po navedbah Svetovnega programa ZN za hrano (WFP) je mesečno potrebnih več kot 62.000 ton pomoči v hrani, da bi zadostili potrebam v enklavi.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ob tem opozarja, da stopnja podhranjenosti v Gazi dosega zaskrbljujoče ravni, še zlasti med majhnimi otroki in dojenčki. Zaradi izraelskih blokad pomoči je lakota doslej terjala 88 življenj otrok.

Izraelska organizacija za človekove pravice B'Tselem se je v luči katastrofalnih razmer v Gazi danes pridružila številnim kolegom in strokovnjakom ZN, ki že dolgo svarijo, da Izrael v Gazi izvaja genocid.

"Nič te ne pripravi na spoznanje, da si del družbe, ki izvaja genocid," je sporočila direktorica organizacije Juli Novak.

handala aktivisti palestina izrael
Humanitarno ladjo Handala, namenjeno v Gazo, zajela izraelska vojska

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo-ne-rdeci
28. 07. 2025 21.48
+3
Odlično.
ODGOVORI
3 0
Magic-G-spot
28. 07. 2025 21.23
+1
Kje so komentarji banda digitalna? Gotovi ste.
ODGOVORI
1 0
Artechh
28. 07. 2025 19.00
+2
Kaj ima to s rubriko slovenija?
ODGOVORI
2 0
borjac
28. 07. 2025 17.32
-3
Židje morijo civiliste , aktiviste z ladjami pomoči za lačne otroke v Gazi pa aretirajo , ko bo prišlo do množičnih prevozov hrane z več ladjami , bodo začeli Židje ladje potapljati in aktiviste pobijati , Židje so od boga izbran narod in lahko umorijo kogar hočejo , tudi na odprtem morju ali pa sredi Pariza , ki bo sedaj priznal Palestino.
ODGOVORI
2 5
Sixten Malmerfelt
28. 07. 2025 17.22
-1
Sionoisti in ortodoksni židje še naprej izvajajo genocid v največjem koncentracijskem taborišču na svetu!
ODGOVORI
3 4
JApajaDAja
28. 07. 2025 16.19
+3
naj jih pošljejo v gazo.s tem namenom so prišli,k njim na pomoč!
ODGOVORI
5 2
kita 1111
28. 07. 2025 16.17
+3
Enosmerno križarjenje se ni dobro končalo na to smo že na začetku opozarjali in ker Palestina ni priznana kot Država je priobalni pas od Izraela
ODGOVORI
5 2
Stajerc200
28. 07. 2025 14.40
+6
Dobro jih prebutat in šele nato izgnati!! Ladjo logično zaplenit!! Me zanima, kdo financira te delomrzneže!!
ODGOVORI
9 3
Midelamodrugace
28. 07. 2025 13.46
+4
Ko vidiš muslija se moraš najprej vprašat po zdravju
ODGOVORI
10 6
Midelamodrugace
28. 07. 2025 13.46
+3
Halala so pa jezni
ODGOVORI
5 2
Blue Dream
28. 07. 2025 13.05
+4
Izraelski teroristi sploh nimajo pooblasti za tako početje v mednarodnih vodah.
ODGOVORI
14 10
patogen
28. 07. 2025 14.25
+1
Kje pa so mednarodne? Kvečjemu britanske ali turške, če že niso Izraelske. Palestina kot država ne obstaja.
ODGOVORI
10 9
ivan z Doba
28. 07. 2025 14.42
-1
Bakterija, ne serji! Moraš res vsak dan izražati sbojo bebavost?! Pojdi na dopust. Vabita te Studenec, Idtija, Hrastovec....
ODGOVORI
6 7
ivan z Doba
30. 07. 2025 16.09
Tudi patogena pamet ne obstaja.😎
ODGOVORI
0 0
Emtisunce
28. 07. 2025 12.20
+7
Vse takšne levičarske aktiviste je potrebno potopiti oz. pali po njima brez milosti. Izrael je tu preveč demokratičen. Sicer nič slabega normalnim palestincem.
ODGOVORI
16 9
patogen
28. 07. 2025 12.05
+1
Selfi brka je končno prišla na cilj. V bistvu bi jih Izraelci morali izročiti Hamasu. Ali pa zamenjati za talce.
ODGOVORI
13 12
