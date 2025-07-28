Izrael grozi z deportacijo: zajeli 21 aktivistov z ladje Handala

Izraelske oblasti nameravajo deportirati skupino propalestinskih aktivistov, ki jih je izraelska mornarica v soboto zvečer zajela v mednarodnih vodah med novim poskusom preboja blokade Gaze, jih pridržala in odpeljala v pristanišče Ašdod.

Izraelska mornarica je v soboto zvečer zajela 21 aktivistov iz desetih držav, potem ko so se njeni pripadniki vkrcali na ladjo Handala, s katero so aktivisti skušali prebiti blokado oblegane Gaze. Zajete aktiviste iz organizacije Freedom Flotilla Coalition so nato odpeljali v Ašdod. "Izrael obravnava pridržanje aktivistov, kot da bi v državo vstopili nezakonito – čeprav so bili na silo odpeljani iz mednarodnih voda in proti svoji volji pripeljani v Izrael," je v nedeljo sporočil neprofitni pravni center Adala, potem ko so se njihovi odvetniki lahko srečali s pridržanimi. "Oblasti so jim ponudile dve možnosti: bodisi privoliti v t. i. "prostovoljno deportacijo" bodisi ostati v priporu in se zglasiti pred sodiščem, ki bo odločilo glede nadaljnjega pridržanja in kasnejše deportacije," je še sporočila organizacija Adala, ki se sicer ukvarja z zaščito pravic arabskih manjšin v Izraelu. Trije pridržani aktivisti naj bi že privolili v deportacijo, med njimi francoska poslanka Gabrielle Cathala iz vrst leve stranke Nepokorna Francija (LFI).

Humanitarna ladja Handala FOTO: Profimedia icon-expand

Med pridržanimi sta tudi dva izraelsko-ameriška državljana, ki ju je policija po zaslišanju izpustila, navaja AFP. Še 12 drugih aktivistov pa ni privolilo v "prostovoljno deportacijo" in v priporu čakajo na zaslišanje pred sodiščem, med njimi še ena francoska poslanka Emma Fourreau (LFI). Aktivisti prek pravnih zagovornikov vztrajajo, da so jih Izraelci pridržali med "civilno mirovno misijo" ter da jih zadržujejo in obravnavajo nezakonito. Pred sobotnim vkrcanjem izraelskih sil na njihovo ladjo Handala so sporočili, da bodo gladovno stavkali, če bodo Izraelci prestregli njihovo ladjo. Handala se je sredi julija na pot s Sicilije proti Gazi podala dober mesec po tem, ko so izraelske sile v mednarodnih vodah prestregle ladjo Madleen z 12 potniki, ki so bili s simbolično količino humanitarne pomoči prav tako namenjeni v Gazo. Izrael je tudi takrat vse potnike zajel in jih sčasoma deportiral. Med njimi sta bili tudi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg in francoska evroposlanka Rima Hassan.

Prebivalci Gaze še naprej podvrženi smrtonosnim napadom in stradanju