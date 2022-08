Deportacije v Pakistan: po balkanski poti (spet) prihaja na tisoče ljudi

Sodelovanje med Avstrijo in "potencialno kandidatko za vstop v EU" BiH poteka prek platforme proti nezakonitim migracijam na Dunaju. Intres Avstrije je jasen - čeprav Pakistanci dejansko nimajo možnosti za azil, so že med prvimi štirimi državami, od koder najpogosteje prihajajo prosilci za azil, piše krone.at. Pri severnih sosedih so se prošnje za azil sicer skoraj potrojile, med prosilci je veliko Afganistancev.

Avstrija medtem BiH na tem področju pomaga zelo konkretno. Spremljevalne ekipe za deportacijske lete iz Bosne in Hercegovine usposabljajo elitni policisti avstrijske Cobre v poveljniškem centru v Wiener Neustadtu. Eno od mest za vadbo je tudi trup letala na lokaciji.

Avstrijski notranji minister Gerhard Karner o sodelovanju na balkanski poti sicer pravi, da je ključen tudi boj proti tihotapcem: "Tihotapska mafija zvabi ljudi v Evropo z lažnimi obljubami. Boj moramo začeti na Zahodnem Balkanu, da ustavimo te kriminalce pred mejami Evropske unije."

Kot je znano, je BiH te dni deportirala prvo skupino ilegalnih migrantov iz Pakistana. Ob tem so oblasti poudarile, da je bil postopek izveden v skladu s sporazumom o ponovnem sprejemu med BiH in Pakistanom ter da je BiH postala prva država v regiji, ki je izvedla deportacijo pakistanskih državljanov v domovino.

Dejali so, da so pred deportacijo potekali zapleteni procesi, ki jih je služba uspešno zaključila, v prihodnjem obdobju pa se bo sodelovanje s pakistanskimi oblastmi še okrepilo.

Deportacija je bila izvedena s komercialnim letom s sarajevskega letališča v spremstvu varnostnikov in spremstvu službe za zunanje zadeve do Islamabada, kjer so bile osebe predane pristojnim organom Pakistana.