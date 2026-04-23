Moški razgrajal na letalu in sprožil zasilni tobogan

Policisti so morali hitro posredovati in moškega odstraniti z letala, pri čemer se je med prerivanjem pri sprednjih vratih sprožil zasilni tobogan. Zaradi tega so morali po poročanju avstrijskega Kronen Zeitung kabino v celoti izprazniti, vsi potniki pa so zapustili letalo.
Letalska družba Austrian Airlines je potrdila, da je bila zaradi sprožene varnostne opreme potrebna reorganizacija poleta, kar je imelo neposredne posledice za potnike. Namesto prvotno načrtovanih 161 jih je pot nadaljevalo le 110, saj varnostna pravila niso dopuščala polne zasedenosti.
Letalo tipa Airbus A320 je z več kot dveurno zamudo vendarle poletelo proti Dunaju, zasilni tobogan pa so pozneje zamenjali.
V Nemčiji vsako leto več tisoč takih postopkov spremljajo zapleti, od zdravstvenih razlogov do aktivnega odpora oseb, navaja Kronen Zeitung. Ob varnostnih tveganjih ima tovrsten incident tudi visoke finančne posledice, saj že ponovna vgradnja ali zamenjava zasilnega tobogana pomeni več tisoč, včasih tudi deset tisoč evrov stroškov, zamude, odpovedi in prerazporeditve potnikov pa skupno škodo za letalsko družbo pogosto potisnejo prek sto tisoč evrov.
