Moški razgrajal na letalu in sprožil zasilni tobogan

Policisti so morali hitro posredovati in moškega odstraniti z letala, pri čemer se je med prerivanjem pri sprednjih vratih sprožil zasilni tobogan. Zaradi tega so morali po poročanju avstrijskega Kronen Zeitung kabino v celoti izprazniti, vsi potniki pa so zapustili letalo.

Letalska družba Austrian Airlines je potrdila, da je bila zaradi sprožene varnostne opreme potrebna reorganizacija poleta, kar je imelo neposredne posledice za potnike. Namesto prvotno načrtovanih 161 jih je pot nadaljevalo le 110, saj varnostna pravila niso dopuščala polne zasedenosti.