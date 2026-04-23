Tujina

Moški razgrajal na letalu in sprožil zasilni tobogan

Berlin, 23. 04. 2026 12.21 pred 32 minutami 1 min branja 10

Avtor:
L.M.
Airbus A320 Austrian Airlines

Na četrtkovem jutranjem poletu z letališča Berlin Brandenburg je rutinska deportacija prerasla v varnostni incident. Deportacijski pripornik iz Pakistana, ki ga je policija spremljala na letu na Ciper s postankom na Dunaju, je še pred vzletom razgrajal na letalu, zaradi česar so morali evakuirati potnike.

Policisti so morali hitro posredovati in moškega odstraniti z letala, pri čemer se je med prerivanjem pri sprednjih vratih sprožil zasilni tobogan. Zaradi tega so morali po poročanju avstrijskega Kronen Zeitung kabino v celoti izprazniti, vsi potniki pa so zapustili letalo.

Letalska družba Austrian Airlines je potrdila, da je bila zaradi sprožene varnostne opreme potrebna reorganizacija poleta, kar je imelo neposredne posledice za potnike. Namesto prvotno načrtovanih 161 jih je pot nadaljevalo le 110, saj varnostna pravila niso dopuščala polne zasedenosti.

Austrian Airlines
FOTO: AP

Letalo tipa Airbus A320 je z več kot dveurno zamudo vendarle poletelo proti Dunaju, zasilni tobogan pa so pozneje zamenjali.

V Nemčiji vsako leto več tisoč takih postopkov spremljajo zapleti, od zdravstvenih razlogov do aktivnega odpora oseb, navaja Kronen Zeitung. Ob varnostnih tveganjih ima tovrsten incident tudi visoke finančne posledice, saj že ponovna vgradnja ali zamenjava zasilnega tobogana pomeni več tisoč, včasih tudi deset tisoč evrov stroškov, zamude, odpovedi in prerazporeditve potnikov pa skupno škodo za letalsko družbo pogosto potisnejo prek sto tisoč evrov.

deportacija Berlin Brandenburg Austrian Airlines varnostni zaplet letalo

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Žmavc
23. 04. 2026 13.05
Ne bi smel!
proofreader
23. 04. 2026 13.04
Vrh EU je danes na Cipru, lahko bi ga Uršula Von Der vzela s seboj.
WHITE BOY
23. 04. 2026 13.03
enega za vzor in ostali bodo poslušni...nekje je treba začeti red delat
Lepdan123
23. 04. 2026 12.53
Doktor.....
Sl0venc
23. 04. 2026 12.52
"Rešili ste AI ženske." Zgleda, da človek, ki je kopiral ameriško novico in jo prilepil na 24urcom, ne ve, kaj pomeni AI. Po naše je UI.
bananos
23. 04. 2026 12.50
naterat jih peš domov!
devote
23. 04. 2026 12.50
ni` nobenega start spreja za take??
NeXadileC
23. 04. 2026 12.48
"Ob varnostnih tveganjih ima tovrsten incident tudi visoke finančne posledice, saj že ponovna vgradnja ali zamenjava zasilnega tobogana pomeni več tisoč, včasih tudi deset tisoč evrov stroškov, zamude, odpovedi in prerazporeditve potnikov pa skupno škodo za letalsko družbo pogosto potisnejo prek sto tisoč evrov." - A, res? Prvi glas v javnih medijih...
Oblastljudstvu
23. 04. 2026 12.42
Auslander raus
Oblastljudstvu
23. 04. 2026 12.43
Seveda, vsi tisti ki ne delajo in se ne želijo prilagoditi naši kulturi.
