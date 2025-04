'Deportirali so tri ameriške otroke z njihovimi materami'

Ameriški uradniki za priseljevanje in carino so iz ZDA deportirali tri ameriške otroke in njihove matere, ki so rojene v Hondurasu, trdijo njihovi odvetniki. Kot navajajo, so bile matere priseljenke brez dokumentov, dve, štiri in sedem let stari otroci pa naj bi imeli ameriško državljanstvo.

Nedavne deportacije, na katere opozarjajo odvetniki družin, so se zgodile sredi prizadevanj Trumpove administracije po množičnem izgonu migrantov brez dokumentov iz Združenih držav. Združenje Državni imigracijski projekt, v katerem sodelujejo številni odvetniki, je sporočilo, da so bile deportacije otrok z materami odrejene na hitro in v zgodnjih petkovih urah, poroča Deutche Welle. Ameriška zveza za državljanske svoboščine (ACLU) je v ločeni izjavi deportacije označila za "nezakonite in nehumane". Odvetniki zdaj opozarjajo, da so imeli dve, štiri in sedem let stari otroci vsi ameriško državljanstvo, čeprav so bile njihove matere rojene v Hondurasu in v ZDA migrantke brez dokumentov.

Protest proti deportacijam v ZDA FOTO: AP icon-expand

V ACLU so ob tem opozorili, da ima eden od otrok, ki so ga deportirali iz države, tudi redko obliko metastatskega raka, izgnan pa da je bil brez zdravil in zdravniškega posveta. Gracie Willis iz Nacionalnega projekta za priseljevanje je poudarila tudi, da matere niso imele poštene priložnosti, da se odločijo, ali želijo, da otroci ostanejo v ZDA. "Kar smo videli v Uradu za priseljevanje in carine v zadnjih nekaj dneh, je grozljivo in begajoče. Družine so bile po nepotrebnem raztrgane," je dejala. "Resno bi nas moralo skrbeti, ker je urad dobil tiho dovoljenje za pridržanje in deportacijo otrok ameriških državljanov."

Protest proti deportacijam v ZDA FOTO: Profimedia icon-expand

Zaradi deportacije dveletne malčice je zvezni sodnik v Louisiani sprožil preiskavo o deportaciji deklice ter ob tem poudaril, da je izgon ameriških državljanov nezakonit. Za 16. maj je razpisal zaslišanje, s katerim bo skušal "razbliniti močan sum, da je vlada ameriško državljanko deportirala brez opravljenih pomembnih postopkov". Trumpova administracija se sicer že dlje spopada z zveznimi sodniki in skupinami za človekove pravice, ki kritizirajo deportacije ter opozarjajo, da oblast s tem tepta in ignorira ustavne pravice migrantov. Med drugim se Bela hiša upira tudi kritikam in pozivom po vrnitvi pomotoma deportiranega Kilmarja Abrega Garcie, ki je trenutno v strogo varovanem zaporu v Salvadorju.