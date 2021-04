Derek Chauvin kriv za umor Georgea Floyda

Tožilstvo in obramba sta zadnjo besedo imeli v ponedeljek. Porota, ki jo sestavlja pet moških in sedem žensk, pa je odločitev sprejela po zgolj desetih urah razprave. V tem času so bili porotniki izolirani v hotelu. Porota je Dereka Chauvina spoznala za krivega po vseh treh točkah obtožnice, in sice nenaklepnega umora druge stopnje, umora tretje stopnje in umora druge stopnje.

Sodnik Peter Cahill je še povedal, da bo višina zaporne kazni znana v osmih tednih. Chauvina so vklenjenega odpeljali nazaj v pripor.

Po mnenju tožilstva je Chauvin neposredno odgovoren za smrtGeorgea Floyda, ki da je do zadnjega diha prosil za pomoč. Obramba je medtem trdila, da tožilstvu ni uspelo brez dvoma dokazati krivde policista.