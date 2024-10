Deroča reka odnesla avtomobil, umrl 20-letnik

Deli mesta so bili zaradi neurja nedosegljivi, telefonske povezave pa prekinjene. Na nekaterih območjih so odredili evakuacije. Župan Pianora Luca Vecchiettini je razmere opisal kot kritične.

Zaradi nevarnosti so evakuirali več hiš v krajih Budrio, Molinella in Bagnacavallo. Na območju Bologne je moralo svoje domove zapustiti več kot 2000 ljudi, še tisoč pa v občini Cadelbosco.

V približno štirih urah je na širšem območju Bologne padlo ogromno dežja, zaradi česar so bile številne ceste pod vodo. Iz mesta so poročali tudi o izpadih elektrike. Župan Matteo Lepore je pozval prebivalce, naj ostanejo doma in se preselijo v višja nadstropja, če živijo v bližini hudournikov.

Reke Reno, Enza in Secchia s pritoki so prestopile bregove, oblasti pa so opozorile, da se lahko v hribovitih in gorskih območjih sprožijo zemeljski plazovi.

Številne ceste na območju Bologne so bile danes popolnoma ali delno zaprte. Delno je obstal tudi železniški promet. Šole bodo v ponedeljek ostale zaprte, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.