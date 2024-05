Deroča voda je odnesla njegovo 15-letno prijateljico, zdaj toži naftno podjetje

Potem ko je deroča voda odnesla njegovo prijateljico Roso, je tedaj 14-letni Benjamin Van Bunderen Robberechts sedel in opazoval, kako se zibljejo krošnje dreves. Ni mu uspelo, da bi rešil njeno življenje, in ta trenutek si bo zapomnil do konca življenja. "Slišal sem vodo in skozi okno sem videl bliskanje siren – policija, reševalna vozila, gasilci. Ampak samo sedel sem tam in gledal drevesa," pripoveduje za Euronews.

Rosa Reichel je bila ena od več kot 200 ljudi, ki so julija 2021 umrli v poplavah v Zahodni Evropi. Znanstveniki so ugotovili, da so bile te zaradi podnebne krize kar 20-krat hujše. 13. julija je ves dan deževalo, 14. julija so se padavine še okrepile. Kot se spominja Benjamin, so vsako uro opazovali, kako potok ob kampu narašča in postaja vedno bolj rjav. Okoli 17. ure so se Rosa, Benjamin in drugi prijatelji, zaskrbljeni, da bo poplavilo njihovo nastanitev, odločili, da gredo čez polje do glavne stavbe, kjer so bili vodje tabora. Par se je najprej odpravil proti mostu, se spominja, toda polje je nenadoma poplavilo in niso več videli, kje stojijo.

Roso je odnesla voda, pripoveduje Benjamin, ki je skočil za njo. Uspelo mu jo je prijeti z eno roko, z drugo pa je zgrabil palico, ki je štrlela iz vode. "A potem je prišel še večji val in zdrsnila mi je iz rok," se užaloščeno spominja. Rosino truplo so reševalci našli tri dni kasneje.

"Veliko drugih stvari je šlo narobe," pravi Benjamin, ko govori o nesreči in tragediji v Belgiji, kjer je takrat v poplavah je umrlo 38 ljudi. "A stvar, ki je sprožila verižno reakcijo, je bila podnebna kriza."

Ekstremne vremenske katastrofe, kot je ta, se običajno obravnavajo kot zločini brez storilca. Toda 17-letni Benjamin misli, da pozna glavne krivce. Skupaj z osmimi drugimi podnebnimi žrtvami in tremi nevladnimi organizacijami je tako najstnik v Parizu sprožil kazenski postopek proti izvršnemu direktorju, direktorjem in glavnim delničarjem TotalEnergies, šestega največjega podjetja za fosilna goriva na svetu. Podjetje se na tožbo še ni odzvalo.

Kazenska ovadba, vložena 21. maja, je prva tovrstna kazenska ovadba žrtev in nevladnih organizacij proti posameznikom, ki vodijo naftna podjetja. "To, kar počne Total, je kriminalno dejanje, to, kar počnejo, je škodovanje ljudem. To ubija ljudi. Zato jih je treba ustaviti," pripoveduje Benjamin za Euronews. Kot poudarja, jih politika ne bo ustavila. Ben se je zato priključil tudi podnebnim protestom in dva dni po tem, ko je vložil tožbo proti energetskemu velikanu, so ga na protestu aretirali policisti. Njegov stil aktivizma sicer ni takšen, da bi pristal vklenjen. Benjamin samega sebe imenuje "podnebni diplomat" in pogosto nagovarja svetovne voditelje na dogodkih na visoki ravni, kot je COP28. V okviru svoje kampanje Climate Justice for Rosa je prepričal Evropski parlament, da 15. julij razglasi za dan spomina na svetovne žrtve podnebne krize.