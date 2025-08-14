Deroča voda odnesla vas z romarji: umrlo najmanj 44 ljudi

Videoposnetki prikazujejo dramatične trenutke po hudem nalivu, ki je odnesel hiše, ceste in vozila. V poškodovanih domovih reševalci iščejo morebitne preživele, medtem ko ljudje, prekriti z blatom, jokajo na ulicah.

Voda je odnesla tudi veliko skupinsko kuhinjo z jedilnico, kjer so romarji jedli kosilo. V času naliva naj bi se jih v jedilnici nahajalo okoli 200.

Več deset romarjev so evakuirali na varno, a bojijo se, da se bo število smrtnih žrtev povzpelo, saj pogrešajo še najmanj 50 ljudi, iskalna akcija pa še vedno poteka. Zaradi zahtevnih vremenskih razmer na območje ne more prileteti helikopter, poroča BBC.