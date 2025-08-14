Deroča voda odnesla vas z romarji: umrlo najmanj 44 ljudi

Videoposnetki prikazujejo dramatične trenutke po hudem nalivu, ki je odnesel hiše, ceste in vozila. V poškodovanih domovih reševalci iščejo morebitne preživele, medtem ko ljudje, prekriti z blatom, jokajo na ulicah.
Voda je odnesla tudi veliko skupinsko kuhinjo z jedilnico, kjer so romarji jedli kosilo. V času naliva naj bi se jih v jedilnici nahajalo okoli 200.
Več deset romarjev so evakuirali na varno, a bojijo se, da se bo število smrtnih žrtev povzpelo, saj pogrešajo še najmanj 50 ljudi, iskalna akcija pa še vedno poteka. Zaradi zahtevnih vremenskih razmer na območje ne more prileteti helikopter, poroča BBC.
Predsednik lokalnih oblasti Omar Abdullah je dogodek označil za tragedijo in napovedal, da bodo v regiji odpovedali nekatere kulturne prireditve, ki so bile načrtovane v sklopu petkovega praznovanja indijskega dneva neodvisnosti.
Chositi je oddaljena himalajska vas in velja za zadnjo vas, ki je dostopna za motorna vozila na poti do gorskega svetišča na nadmorski višini 3000 metrov in je od vasi oddaljeno osem kilometrov hoje. Tokratno romanje se je začelo 25. julija, končati bi se moralo 5. septembra.
