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Deseta noč napadov na Iran in svarila Američanom po svetu

Washington/Teheran, 21. 07. 2026 07.37 pred 56 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Posledice napadov na Iran

ZDA so že deseto noč zapored izvedle napade na Iran, na kar se je ta odzval z napadi v regiji in Hormuški ožini, kjer sta bila tarča tudi dva tankerja. Spričo zaostrovanja razmer je Washington državljane po vsem svetu pozval k previdnosti.

Ameriška vojska je nove napade utemeljila s prizadevanji za onesposobljenje iranskih zmogljivosti za napade na ladje v Hormuški ožini. Po navedbah ameriškega osrednjega poveljstva (Centcom) so v napadih zadeli poveljniške centre, pomorske zmogljivosti, izstrelišča raket in dronov ter sisteme protizračne obrambe.

Centcom je zagotovil, da so komercialna vozila nadaljevala pot prek Hormuške ožine.

Iran napadel tankerja

Iranski mediji poročajo o nizu eksplozij po državi, med drugim na jugovzhodu države in v pristaniškem mestu Čabahar v Omanskem zalivu. Eksplozije naj bi odjeknile tudi v mestu Širaz, na območju otoka Kešm v Hormuški ožini ter v mestu Bandar Abas na jugu.

Iran je v odgovor po lastnih navedbah napadel ameriške baze v Bahrajnu in Kuvajtu, v Hormuški ožini pa naj bi napadel in zaustavil dva tankerja, ki sta poskusila prečkati ta pomorski prehod, ključen za transport nafte.

Da je neznan izstrelek v ožini zadel tanker, je sporočila tudi britanska pomorska agencija UKMTO. Posadka naj bi bila primorana zapustiti plovilo in se vkrcati na reševalni čoln.

Iran je trenutno vpet v "popolno vojno" z ZDA, je prepričan iranski predsednik.
Iran je trenutno vpet v "popolno vojno" z ZDA, je prepričan iranski predsednik.
FOTO: Profimedia

Svarila Američanom po svetu

Sredi vnovične zaostritve napadov med ZDA in Iranom je Washington v ponedeljek svoje državljane po vsem svetu pozval k povečani previdnosti. "Zaradi okrepljenih napetosti na Bližnjem vzhodu varnostno okolje ostaja kompleksno z možnostjo nepredvidenega stopnjevanja," je opozoril State Department.

Američane poziva, naj sledijo nasvetom pristojnih diplomatskih predstavništev ZDA, tiste na Bližnjem vzhodu pa, naj bodo pripravljeni na morebitne odpovedi letov, začasna zapiranja zračnih prostorov in motnje v potovanjih.

Medsebojni napadi med državama so se okrepili po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump razglasil konec prekinitve ognja. Iranski predsednik Masud Pezeškian je v ponedeljek ocenil, da je Iran trenutno vpet v "popolno vojno" z ZDA.

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