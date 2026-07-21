Deseta noč napadov na Iran in svarila Američanom po svetu

Ameriška vojska je nove napade utemeljila s prizadevanji za onesposobljenje iranskih zmogljivosti za napade na ladje v Hormuški ožini. Po navedbah ameriškega osrednjega poveljstva (Centcom) so v napadih zadeli poveljniške centre, pomorske zmogljivosti, izstrelišča raket in dronov ter sisteme protizračne obrambe. Centcom je zagotovil, da so komercialna vozila nadaljevala pot prek Hormuške ožine.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Posledice napadov na Iran Profimedia

Posledice napadov na Iran Profimedia

Posledice napadov na Iran Profimedia





Iran napadel tankerja

Iranski mediji poročajo o nizu eksplozij po državi, med drugim na jugovzhodu države in v pristaniškem mestu Čabahar v Omanskem zalivu. Eksplozije naj bi odjeknile tudi v mestu Širaz, na območju otoka Kešm v Hormuški ožini ter v mestu Bandar Abas na jugu. Iran je v odgovor po lastnih navedbah napadel ameriške baze v Bahrajnu in Kuvajtu, v Hormuški ožini pa naj bi napadel in zaustavil dva tankerja, ki sta poskusila prečkati ta pomorski prehod, ključen za transport nafte. Da je neznan izstrelek v ožini zadel tanker, je sporočila tudi britanska pomorska agencija UKMTO. Posadka naj bi bila primorana zapustiti plovilo in se vkrcati na reševalni čoln.

Iran je trenutno vpet v "popolno vojno" z ZDA, je prepričan iranski predsednik. FOTO: Profimedia

Svarila Američanom po svetu