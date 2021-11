Deset civilnih žrtev napada z dronom za Pentagon napaka, odgovarjal ne bo nihče

Noben posameznik ni odgovoren za napačne odločitve, ki so vodile v zračni napad. Osebe, ki so odobrile napad in so se takrat nahajale v vojaški bazi v Katarju, so bile prepričane, da ciljajo na neposredno grožnjo, je sporočil generalni inšpektor letalskih sil ZDA, general Sami Said, ki je vodil preiskavo. Zaslišali so 29 ljudi, 22 jih je bilo neposredno vpletenih v napad.

Ta se je zgodil 29. avgusta med kaotičnim umikom ameriških sil iz Afganistana. Nekaj dni prej je v terorističnem napadu pred letališčem Hamida Karzaja umrlo 170 afganistanskih civilistov in 13 ameriških vojakov, obveščevalni podatki pa so kazali, da se pripravlja novi.

"Ocena, ki je temeljila predvsem na razlagi obveščevalnih podatkov in opazovanem gibanju vozila in potnikov v osemurnem obdobju, je bila žal netočna. V resnici vozilo, potniki in vsebina niso predstavljali tveganja za ameriške sile," je po poročanju ameriških medijev zapisano v povzetku k sicer zaupnemu poročilu. Podatki so govorili o belem avtomobilu Toyota Corolla, vendar pa so sledili napačnemu. Hiša, ki so jo napadli, naj bi bila po prepričanju vpletenih prazna, poroča STA.