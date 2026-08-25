Deset dni po napadu našli še tretji dron: sumijo na vojaški eksploziv

Tretji dron, ki naj bi bil povezan z incidentom, so 14. avgusta našli na polju zahodno od letališča Leipzig/Halle, skupaj s približno 50 grami snovi, za katero sumijo, da je vojaški eksploziv heksogen (RDX).
Preiskava je povezana z incidentom, ki se je zgodil v noči s 4. na 5. avgust. Na letališču so takrat začasno prekinili lete, potem ko so blizu ukrajinskega tovornega letala Antonov odkrili dron, ki je prevažal neznano eksplozivno napravo. Policija ga je zasegla in eksploziv onesposobila.
Preiskovalci sumijo, da je drugo tovorno letalo kmalu zatem v bližini letališča v Leipzigu trčilo z neznanim predmetom. Kljub temu je po preusmeritvi varno pristalo na letališču v Hannovru, po pristanku pa so na njem odkrili poškodbe, ki bi jih lahko pripisali trku z manjšim dronom.
Letališče Leipzig/Halle na vzhodu Nemčije ima ključno vlogo pri prevozu vojaškega blaga, med drugim nemške vojske in zaveznikov iz Nata, služi pa tudi kot baza ukrajinske letalske družbe Antonov Airlines.
Varnostni viri sumijo, da je v poskus napada vpletena ruska obveščevalna služba. Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je po incidentu dejal, da je šlo za "scenarij hibridnega napada", ukrajinski veleposlanik v Nemčiji Aleksej Makejev pa je izrazil sum, da je za incident odgovorna Rusija. V Moskvi so obtožbe zanikali.
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