Deset dni po napadu našli še tretji dron: sumijo na vojaški eksploziv

Tretji dron, ki naj bi bil povezan z incidentom, so 14. avgusta našli na polju zahodno od letališča Leipzig/Halle, skupaj s približno 50 grami snovi, za katero sumijo, da je vojaški eksploziv heksogen (RDX).

Preiskava je povezana z incidentom, ki se je zgodil v noči s 4. na 5. avgust. Na letališču so takrat začasno prekinili lete, potem ko so blizu ukrajinskega tovornega letala Antonov odkrili dron, ki je prevažal neznano eksplozivno napravo. Policija ga je zasegla in eksploziv onesposobila.

Preiskovalci sumijo, da je drugo tovorno letalo kmalu zatem v bližini letališča v Leipzigu trčilo z neznanim predmetom. Kljub temu je po preusmeritvi varno pristalo na letališču v Hannovru, po pristanku pa so na njem odkrili poškodbe, ki bi jih lahko pripisali trku z manjšim dronom.