Deset let od priključitve: je Krim vzorec za druge štiri ukrajinske regije?

V regiji, ki je bila do leta 1954 del Ruske republike v okviru Sovjetske zveze, se je okupacija začela leta 2014. Sicer je Krim, kjer ima Rusija svojo črnomorsko floto, bil že prej bolj naklonjen Moskvi kot drugi deli Ukrajine. In medtem ko so se politiki v Kijevu trudili, da bi državo po odhodu takratnega proruskega predsednika Viktorja Janukoviča 22. februarja po mesecih politične negotovosti in protestov obdržali skupaj, so pozabili na Krim. Moskva pa je usmerila pogled vanj.

20. februarja 2014 je Vladimir Konstantinov, predsednik regionalnega parlamenta Krima in ruski politik, dejal, da ne izključuje vrnitve polotoka Rusiji. Le prazne besede, bi takrat lahko rekli. Vendar so se po vsem Krimu pojavili moški z orožjem v neoznačenih uniformah. Imenovali so jih "mali zeleni možje", kar naenkrat so se začeli pojavljati pred vladnimi stavbami in vojaškimi oporišči, čeprav je Moskva zanikala kakršno koli vpletenost. Ukrajinski vojaki so se takrat preprosto zabarikadirali v svoja oporišča, dva najvišja poveljnika ukrajinske mornarice sta pobegnila, ruski helikopterji pa so vstopili v ukrajinski zračni prostor.

Nekaj tednov po pojavu malih zelenih mož je referendum, nezakonit po mednarodnem pravu, ki ga večina mednarodne skupnosti ne priznava, pokazal, da se 95,5 odstotka ljudi na polotoku želi odcepiti od Ukrajine in pridružiti Rusiji, piše CNN.

Številni preostali vojaki skupaj z na tisoče policistov in vladnih uradnikov so se pridružili proruski vladi, ki jo je sestavil Sergej Aksjonov, nekdanji mafijski šef. Drugega jim skoraj ni preostalo, tisti, ki so bili pridržani, so bili zaprti v samice brez oken. Priključitev je dvignila Putinovo priljubljenost v Rusiji in mnogi so predvidevali, da je to prvi korak k obnovitvi Sovjetske zveze.