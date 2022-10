Deset mrtvih, enajst pogrešanih v plazu v indijski Himalaji

V torek zjutraj po lokalnem času se je utrgal snežni plaz na gorskem vrhu v okrožju Uttarkashi v zvezni državi Uttarakhand v Indiji in pod seboj pokopal 29 ljudi, besede načelnika državne policije Uttarakhand Ashoka Kumarja povzema AP. Reševalci so iz snega potegnili osem preživelih in jih odpeljali na zdravljenje v lokalno bolnišnico. Indijska tiskovna agencija Press Trust poroča o deset mrtvih. Vsi pogrešani so bili na usposabljanju v alpinističnem inštitutu, vendar daleč od mesta plazu, je dejal Kumar.

Najvišji izvoljeni uradnik zvezne države Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, pa je povedal, da so nacionalne enote za odzivanje na nesreče in indijska vojska napotili ekipe za pomoč pri reševanju. Indijske letalske sile so v iskanje pogrešanih napotile dva helikopterja. "Prvič v zgodovini indijskega alpinizma se je zgodilo, da je v plazu umrla tako velika skupina alpinistov pripravnikov," je povedal Amit Chowdhary, uradnik Mednarodne zveze za plezanje in alpinizem ter nekdanji častnik indijskih letalskih sil. Obrambni minister Rajnath Singh je dejal, da je "globoko prizadet" zaradi izgube življenj v plazu. "Moje sožalje žalujočim družinam, ki so izgubile svoje ljubljene," je tvitnil Singh.

Snežni plazovi so pogosti v gorskih predelih Uttarakhanda. Lansko leto je počen ledenik v državi povzročil hudourniško poplavo, v kateri je umrlo več kot 200 ljudi.