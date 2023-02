Deset zunanjih ministric z izjavo o pravicah žensk v Afganistanu in Iranu

Skupno izjavo so podpisale zunanje ministrice Slovenije, Nemčije, Kanade, Islandije, Lihtenštajna, Belgije, Andore, Albanije, Mongolije in Libije, v njej pa odločno obsojajo talibanska prizadevanja za izključitev žensk iz javnega življenja. Ženske se ne smejo več sprehajati po parkih, ni jih več mogoče videti na televizijskih zaslonih, odvzeta jim je pravica do obiskovanja šol in univerz. Prav tako ne smejo delati niti na področju humanitarne pomoči, so sporočili iz zunanjega ministrstva.

"Z izključitvijo polovice prebivalcev Afganistana iz družbe talibani hudo kršijo človekove pravice in ogrožajo prihodnost celotne države. Zato pozivamo k odpravi vseh omejitev za ženske, predvsem njihove ključne vloge pri zagotavljanju humanitarne pomoči. S tem bo ponovno vzpostavljena osnova za zagotavljanje pomoči, ki jo ženske, otroci in moški v Afganistanu nujno potrebujejo. Stojimo ob strani pogumnim iranskim ženskam in moškim, ki se vsakodnevno borijo za svoje pravice in svobodo. Njihov boj kaže, da so vsi varni le tam, kjer so varne ženske. Ne samo v Iranu in Afganistanu, ampak po vsem svetu," so še dodale.

Fajonova je ob tem na svojem Twitter profilu objavila tudi skupno fotografijo vseh podpisnic izjave: