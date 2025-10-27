Svetli način
Tujina

Deseterica na sodišče zaradi spletnega nadlegovanja francoske prve dame

Pariz, 27. 10. 2025 09.26 | Posodobljeno pred 56 minutami

Avtor
M.P.
V Parizu se začenja sojenje desetim osebam. Obtožbe: seksistično spletno nadlegovanje francoske prve dame Brigitte Macron. Gre za najnovejši primer, ki so ga sprožile neutemeljene obtožbe o njenem spolu.

Sojenje, ki se danes začenja v Parizu, sledi tožbi, ki sta jo francoski predsednik Emmanuel Macron in njegova soproga zaradi govorice, da se je Brigitte Macron rodila kot moški, vložila konec julija. Gre za trditev, ki ni osnovana na dokazih in ki je že dolgo uperjena proti predsedniškemu paru, poroča portal France24.

Na pariškem kazenskem sodišču bodo obravnavali osem moških in dve ženski, starih od 41 do 60 let, ki so obtoženi spletnega nadlegovanja Macronove. Če bodo obsojeni, jim grozi do dve leti zapora.

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron FOTO: AP

Deseterica je obtožena številnih zlonamernih komentarjev o spolu in spolnosti Brigitte Macron, 24-letno starostno razliko med zakoncema pa so celo primerjali s "pedofilijo", pravijo tožilci. Predsedniški par bo zdaj na sodišču predstavil tudi dokaze, da prva dama ni transspolna.

Trditve, ki so se pojavile že ob izvolitvi Macrona leta 2017, so okrepili skrajno desničarski krogi in teoretiki zarot v Franciji in Združenih državah Amerike. Julija pa je par tožbo proti konservativni podkasterki Candace Owens zaradi obrekovanja vložil tudi v ZDA.

Francoska prva dama je avgusta 2024 že vložila pritožbo, ki je privedla do preiskave spletnega nadlegovanja in aretacij decembra 2024 in februarja 2025.

Med obtoženimi je 41-letna publicistka Aurelien Poirson-Atlan, ki je na družbenih omrežjih znana pod psevdonimom "Zoe Sagan" in pogosto povezana s teorijami zarote. Druga ženska, ki se sooča s tožbo, pa je 51-letna Delphine J., ki se oklicuje za "medij", ki je leta 2021 objavila štiriurni intervju, v katerem je trdila, da je bila francoska prva dama nekoč moški po imenu Jean-Michel Trogneux – ime njenega brata.

Ženski sta morali leta 2024 Macronovi in njenemu bratu plačati odškodnino, a je bila obsodba po pritožbi razveljavljena, zaradi česar je prva dama primer vložila na najvišjem pritožbenem sodišču v državi.

emmanuel macron brigitte macron tožba
Zmaga Ukrajini
27. 10. 2025 11.14
Takole bi morali tudi pri nas opraviti s svečarji in russofilići. In jih na sodniji slečt do gat, pa da vidimo katerega spola so ti, ki tako radi hobcajo o spolu drugih.
Spijuniro Golubiro
27. 10. 2025 11.03
+1
Neokusno
Odisej25
27. 10. 2025 11.02
+2
To nakladanje o Macronovi ženi je neumnost in tudi sicer popolnoma nepomembno. Ona je ženska, ki to na lahek način dokaže. ampak, te puhlice se rodijo v glavah ljudi, ki iščejo pozornost. Sicer pa, kaj bi se spremenilo v svetovni in EU politiki. če bi bila moški? Nič, nula. Bolj pomembno je to, da je Macron bil Rotschildov učenec in kot tak je popolnoma ubogljiv Ritschildom.
slayer2
27. 10. 2025 10.56
-2
Kjer je dim,je tudi ogenj,nekaj je sigurno na tem!!!
bodočipartizan
27. 10. 2025 11.08
-1
in ti imaš v glavi meglo... kjer je dim je tudi ogenj... po tvoje imam (vsaj deloma) prav?!?! kakšne nebuloze eni spravite skupaj!
Bomboklat
27. 10. 2025 11.10
+0
Zato gre pa na sodisce, da se koncajo govorice kjer mora vsaka stran pokazat dokaze. Vi bi itak radi da lahk skos ponavljate ene in iste teorije zarote ker se hrante s tem k mislite da veste neki več kot ostali. Sej ce bo dokazala da je zenska boste spet rekl kako je podkuplje sodnik al pa da je vse zmenjen uglavnm nikol konc pr vs teoretikih
Gašper 94
27. 10. 2025 10.54
+1
Naj dokaze s testom DNK. Samo to potrdi ali ovrze tozbo
Matej008
27. 10. 2025 10.51
-1
Seveda je moški. Se ji vidi na kilometer.
Bomboklat
27. 10. 2025 11.06
+0
Mas dokaz? Da te noumo na sodiscu preveril ker tam mors na plano dat svoje dokaze. Ne pa tkole ker mas ti vajb da je moski.
Tami69
27. 10. 2025 11.11
vau,tebe se je pa za bati...
