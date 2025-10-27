Deseterica na sodišče zaradi spletnega nadlegovanja francoske prve dame

Na pariškem kazenskem sodišču bodo obravnavali osem moških in dve ženski, starih od 41 do 60 let, ki so obtoženi spletnega nadlegovanja Macronove. Če bodo obsojeni, jim grozi do dve leti zapora.

Sojenje, ki se danes začenja v Parizu, sledi tožbi, ki sta jo francoski predsednik Emmanuel Macron in njegova soproga zaradi govorice, da se je Brigitte Macron rodila kot moški, vložila konec julija. Gre za trditev, ki ni osnovana na dokazih in ki je že dolgo uperjena proti predsedniškemu paru, poroča portal France24 .

Deseterica je obtožena številnih zlonamernih komentarjev o spolu in spolnosti Brigitte Macron, 24-letno starostno razliko med zakoncema pa so celo primerjali s "pedofilijo", pravijo tožilci. Predsedniški par bo zdaj na sodišču predstavil tudi dokaze, da prva dama ni transspolna.

Trditve, ki so se pojavile že ob izvolitvi Macrona leta 2017, so okrepili skrajno desničarski krogi in teoretiki zarot v Franciji in Združenih državah Amerike. Julija pa je par tožbo proti konservativni podkasterki Candace Owens zaradi obrekovanja vložil tudi v ZDA.

Francoska prva dama je avgusta 2024 že vložila pritožbo, ki je privedla do preiskave spletnega nadlegovanja in aretacij decembra 2024 in februarja 2025.

Med obtoženimi je 41-letna publicistka Aurelien Poirson-Atlan, ki je na družbenih omrežjih znana pod psevdonimom "Zoe Sagan" in pogosto povezana s teorijami zarote. Druga ženska, ki se sooča s tožbo, pa je 51-letna Delphine J., ki se oklicuje za "medij", ki je leta 2021 objavila štiriurni intervju, v katerem je trdila, da je bila francoska prva dama nekoč moški po imenu Jean-Michel Trogneux – ime njenega brata.

Ženski sta morali leta 2024 Macronovi in njenemu bratu plačati odškodnino, a je bila obsodba po pritožbi razveljavljena, zaradi česar je prva dama primer vložila na najvišjem pritožbenem sodišču v državi.