Desetim med 463 in 958 let zapora, enemu celo 1335 let

V Salvadorju so razglasili zaporne kazni za skoraj 250 članov razvpite kriminalne združbe MS-13, ki že več desetletij ustrahuje prebivalce. Kdaj so potekala sojenja, ni znano, urad državnega tožilstva je javnost o tem le obvestil z objavo na omrežju X.
Zapisali so, da gre za kazni za – med drugim – 43 umorov in 42 primerov izginotij, in pojasnili, da je deset oseb dobilo od 463 pa vse do 958 let zapora, enemu pa so dosodili celo 1335 let, poroča Guardian.
V Salvadorju že vse od marca 2022 veljajo izredne razmere. Predsednik Nayib Bukele jih je razglasil kot del boja proti tolpam, med katerimi je poleg MS-13 najbolj razvpita Barrio 18. Obe skupaj sta po trditvah salvadorskih oblasti odgovorni za smrt 200.000 ljudi v treh desetletjih. Na višku svoje moči sta nadzirali kar 80 odstotkov ozemlja države, ki je imela eno najvišjih stopenj umorov na svetu.
Njihovo število je sicer v času izrednih razmer, ko so dovoljene aretacije brez pripornih nalogov, drastično padlo, a po drugi strani se vrstijo poročila o hudih zlorabah s strani varnostnih organov.
V zdaj že skoraj štirih letih od razglasitve boja proti tolpam in uveljavitve izrednih razmer so prijeli 90.000 ljudi, 8000 so jih izpustili, ko se je izkazalo, da so nedolžni.
MS-13
MS-13 (Mara Salvatrucha) je ena najbolj znanih in nevarnih kriminalnih tolp na svetu. Nastala je v Los Angelesu v 80. letih 20. stoletja, ko so se salvadorski priseljenci povezali zaradi zaščite pred drugimi tolpami. Sčasoma se je razvila v organizirano kriminalno združbo z zelo strogo notranjo hierarhijo in pravili.
Tolpa je znana po skrajno nasilnih dejanjih, kot so umori, izsiljevanje, trgovina z drogami, orožjem in ljudmi ter organizirani napadi. Čeprav je bila ustanovljena v ZDA, se je, predvsem zaradi deportacij njenih članov, kmalu razširila in ustalila v Srednji Ameriki, predvsem v Salvadorju, pa tudi v Hondurasu in Gvatemali.
Člani so pogosto prepoznavni po značilnih tetovažah, ki simbolizirajo pripadnost tolpi, nekatere njene veje pa naj bi celo zahtevale, da novi člani kot del iniciacije nekoga umorijo. Velik del pripadnikov tolpe je mladoletnikov, številne prisilno rekrutirajo. Velik delež mladoletnikov pa je tudi med njihovimi žrtvami.
ZDA so MS-13 v začetku tega leta dodale na seznam terorističnih organizacij.
