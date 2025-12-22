Desetim med 463 in 958 let zapora, enemu celo 1335 let

V Salvadorju so razglasili zaporne kazni za skoraj 250 članov razvpite kriminalne združbe MS-13, ki že več desetletij ustrahuje prebivalce. Kdaj so potekala sojenja, ni znano, urad državnega tožilstva je javnost o tem le obvestil z objavo na omrežju X.

Zapisali so, da gre za kazni za – med drugim – 43 umorov in 42 primerov izginotij, in pojasnili, da je deset oseb dobilo od 463 pa vse do 958 let zapora, enemu pa so dosodili celo 1335 let, poroča Guardian.

V Salvadorju že vse od marca 2022 veljajo izredne razmere. Predsednik Nayib Bukele jih je razglasil kot del boja proti tolpam, med katerimi je poleg MS-13 najbolj razvpita Barrio 18. Obe skupaj sta po trditvah salvadorskih oblasti odgovorni za smrt 200.000 ljudi v treh desetletjih. Na višku svoje moči sta nadzirali kar 80 odstotkov ozemlja države, ki je imela eno najvišjih stopenj umorov na svetu.

Njihovo število je sicer v času izrednih razmer, ko so dovoljene aretacije brez pripornih nalogov, drastično padlo, a po drugi strani se vrstijo poročila o hudih zlorabah s strani varnostnih organov.

V zdaj že skoraj štirih letih od razglasitve boja proti tolpam in uveljavitve izrednih razmer so prijeli 90.000 ljudi, 8000 so jih izpustili, ko se je izkazalo, da so nedolžni.