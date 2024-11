Desetletnico ugriznil pes, podlegla poškodbam

Desetletna deklica je bivala v Maltonu s svojimi starši in s hišnim ljubljenčkom, ki do tistega usodnega dne ni nikoli pokazal agresivnega vedenja do svoje "mlade lastnice".

A pes je pokazal zobe in napadel desetletnico ter jo tako močno ugriznil, da je bila huje poškodovana. Starši so na pomoč takoj poklicali reševalce in policijo, vendar deklici žal ni bilo več pomoči, poroča Sky News.

Ko so policisti in reševalci prispeli na kraj nesreče, je eden od družinskih članov psa sicer uspel obvladati in ga je zaprl v avto. O pasmi psa ni še nič znano, policija pa je tudi prosila javnost, naj se ne špekulira za kakšnega psa gre. Trenutno so psa prevzeli policisti in ga odpeljali v psarno, kjer bodo ocenili njegovo stanje.