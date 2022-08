Desetletnika na plaži opekel ognjeni črv, odpeljali so ga na urgenco

Iz Hrvaške poročajo o nenavadnem srečanju otroka in ognjenega črva, ki praviloma prebiva na morskem dnu. Kot je povedala mama desetletnika, ki je po tem, ko ga je opekel ognjeni črv, pristal na urgenci, je na mestu pika ostal kup iglic, bilo je videti kot razbito steklo. 24sata.hr poroča o tem, da se je deček Šimun igral v morju s svojimi sovrstniki, ko je naenkrat začutil gorečo bolečino, naenkrat so se pojavili izpuščaji po njegovi roki. Mama ga je takoj odpeljala na urgenco, saj se mu je bolečina še širila, je povedala. Otroka so oskrbeli, bolečina je vztrajala še naslednji dan, je še povedala mama.

Počasna žival, ki ne napada ljudi

Dr. Maja Krželj je za 24sata pojasnila, kako nevarna je lahko opeklina ognjenega črva: "Lahko je do določene mere nevaren, ker ima v sebi tanke iglice, prav tako pa izloča koktejl strupov, ki so namenjeni usmrtitvi plena." A kot je poudarila, to niso živali, ki bi zelo ogrožale ljudi, saj jih ne napadajo. Kot je povedala, gre za počasne živali, ki se hranijo z morskimi organizmi. Dodala je, da se v zadnjih dveh letih pojavljajo nekoliko pogosteje. O njih poročajo predvsem ribiči, saj črvi obkolijo njihove mreže in jim pojedo ulov. Ognjeni črv lahko zraste do 35 centimetrov, največkrat pa doseže med pet in deset centimetrov. Če vas opeče, morate iz kože odstraniti strupene iglice. Če ga vidite, ga pustite pri miru in ga ne vznemirjajte, saj se v tem primeru žival brani, izloči strup in tako poškoduje človeka, je posvarila Krželjeva.