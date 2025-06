Desettisoči na ulicah Haaga zahtevali: Ustavite genocid v Gazi

Človekoljubne organizacije, kot sta Amnesty International in Oxfam, so pripravile pohod skozi mesto vse do Mednarodnega sodišča za človekove pravice.

Mnogi protestniki so vihteli palestinske zastave, nekateri pa so vzklikali "Ustavite genocid!" Videti je bilo transparente z napisi "Ne glejte proč, naredite nekaj", "Ustavite nizozemsko sokrivdo" in "Bodite tiho, ko otroci spijo, ne ko umirajo".