Deskar, ki ga je napadel morski pes, dobil pravico, da lahko obdrži njegov zob

Avstralskega deskarja je pred šestimi leti napadel morski pes in ga skoraj ubil. 10 dni je bil v komi, v napadu je izgubil nogo. Vse do danes si je deskar prizadeval, da bi zob morskega psa, ki je po napadu ostal zapičen v njegovo desko, lahko obdržal za spomin, a so mu avstralski zakoni to preprečevali. Zdaj se mu je želja le uresničila.

Danes 32-letni Chris Blowes je aprila 2015 deskal v zalivu Fishery Bay v Južni Avstraliji, ko ga je od zadaj napadel petmetrski veliki beli morski pes. "Stresal me je in se malo igral z menoj. Na koncu mi je odtrgal nogo," je opisal za BBC. Na obalo sta ga zvlekla dva prijatelja, na pomoč pa so mu priskočili reševalci, ki so ga odpeljali v bolnišnico v Adelajdi. "Moje srce se je popolnoma ustavilo in morali so me oživljati, dokler nisem spet začel kazati znakov življenja." icon-expand Ko je policija iz vode potegnila njegovo desko, je bil vanjo še vedno zapičen zob morskega psa. V skladu z južnoavstralskimi zakoni so ga predali oblastem. "In od tistega dne tega zoba nisem smel več videti," pripoveduje Blowes. Po zakonu o upravljanju ribištva v omenjeni zvezni državi je namreč nezakonito posedovanje, prodaja ali nakup katerega koli dela belega morskega psa, ki je zaščitena vrsta. Tistim, ki kršijo zakon, grozi globa do 100.000 ameriških dolarjev (dobrih 83.000 evrov) ali dve leti zapora. Blowers je zob morskega psa, ki mu je vzel nogo, želel obdržati za spomin. Večkrat je oblasti prosil, naj mu ga dajo. "Zob je bil zataknjen v mojo desko. Nikoli ne bi ubil morskega psa zaradi zoba, a tudi on je meni odgriznil nogo in ne vidim razloga, zakaj ga torej ne bi smel obdržati. Morski pes zoba ne bo dobil nazaj, tako kot tudi jaz ne bom dobil nazaj svoje noge,"pojasnjuje. icon-expand Zob morskega psa, ki je skoraj ubil Chrisa. FOTO: Chris Blowes Njegove prošnje so vselej naletele na gluha ušesa, dokler za njegov primer ni slišal lokalni politik, ki mu je omogočil, da je država naredila izjemo. Po podatkih Ministrstva za primarno industrijo in regionalni razvoj gre za prvi takšen primer, poroča ABC News.Kot je povedal minister David Basham, je vračilo zoba najmanj, kar ministrstvo lahko stori zanj. "Chris je doživel izjemno travmatično izkušnjo in hotel sem vedeti, ali lahko naredim kar koli, da mu pomagam," je pojasnil. Blowes je povedal, da zob morskega psa, ki mu je spremenil življenje, hrani v škatlici v svoji hiši, jemlje pa ga tudi s seboj na motivacijska predavanja o napadu. "To je pomemben spominek, ki ga bom kazal svojim vnukom," je še dodal. icon-expand