Deskarja v morju začela zasledovati plavut: 'Mislila sva, da je konec"

Američana Gabriel in Malea sta se odločila, da bosta deskala za dober namen. Vsak se je podal na svoj sup, v roke prijel veslo, in skupaj sta začela pot od Floride do Bahamov. A kmalu po začetku poti sta opazila, da jima sledi nedobrodošli obiskovalec.

Kmalu po tem, ko sta Gabriel Barajas in Malea Tribbl vsak s svojo desko iz Floride odrinila na pot proti Bahomom, sta deskarja ugotovila, da ju zasleduje morski pes kladivec. Njegov obisk sta tudi posnela, ob tem pa zapisala, da sta bila zaradi nedobrodošlega obiskovalca povsem prestrašena. Na posnetku je mogoče videti plavut morskega psa, ki gleda izpod gladine in počasi kroži okoli potnice. Nato se je morski pes približal še Barajasu, ki je sedel na deski. "Mislila sva, da je konec. Bil je vsepovsod," je opisal Gabriel. Morskega psa je najprej opazil Malaein mož, ki jo je spremljal s čolnom. V njem se mu je zaradi varnosti kasneje pridružila tudi sama. Na 130-kilometrsko pot sta se Malea in Gabrial podala za zbiranje sredstev za društvo bolnikov s cistično fibrozo. 'Bil je samo radoveden' Strokovnjaki, ki so se odzvali na obisk morskega psa kladivca pa pravijo, da je njegova prisotnost ob obalah Floride povsem normalna. Kot je za britanski Guardian pojasnil strokovnjak za morske živali Tristan Guttridge, se je kladivec do površja verjetno podal, ker so ga zanimale njune deske. "Predvidevam, da je bil samo radoveden. Videl je samo silhueto plošče in se najverjetneje praševal, kaj je." Dodal je, da ljudje te vrste morskih psov ne zanimamo. "Kolikor vem kladivci še niso ugriznili človeka. Gre za enega najmanj nevarnih morskih psov," je tudi dodal.