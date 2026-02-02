Deskarka umrla, potem ko se je njen nahrbtnik zataknil v žičnico

Žensko so po navedbah policije in upravljavca žičnice odpeljali v bolnišnico, a je kasneje podlegla poškodbam. V izjavi je podjetje Tsugaike Gondola Lift Co. sporočilo, da se je pasna zaponka nahrbtnika turistke zapletla v sedež žičnice, zaradi česar ni mogla izstopiti iz žičnice, poroča CNN.

"Ker je bil prsni pas nahrbtnika pritrjen, se nahrbtnik ni odlepil od njenega telesa, gostjo pa je po izstopu iz žičnice vleklo skupaj z nahrbtnikom," je v izjavi dejal izvršni direktor in direktor podjetja Kubo Cuneo.

"Uslužbenec je takoj pritisnil gumb za zaustavitev v sili, da bi ustavil delovanje žičnice. Nujna pomoč je bila takoj zagotovljena, gostjo pa so nato z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico," je zapisano v izjavi. Podjetje je izrazilo "najgloblje sožalje žalujoči družini" in obljubilo, da bo okrepilo varnostne ukrepe.

Avstralsko ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino je potrdilo smrt avstralske državljanke na Japonskem in sporočilo, da družini nudi konzularno podporo.