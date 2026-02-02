Naslovnica
Tujina

Deskarka umrla, potem ko se je njen nahrbtnik zataknil v žičnico

Nagano, 02. 02. 2026 09.13 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
M.V.
Gondola

Avstralska deskarka na snegu je umrla na Japonskem, potem ko se je njen nahrbtnik zataknil v smučarsko žičnico, sta sporočila japonska policija in upravljavec žičnice. 22-letna turistka je v gorskem letovišču Cugaike v dolini Hakuba, priljubljeni smučarski destinaciji na osrednjem Japonskem, utrpela srčni zastoj.

Žensko so po navedbah policije in upravljavca žičnice odpeljali v bolnišnico, a je kasneje podlegla poškodbam. V izjavi je podjetje Tsugaike Gondola Lift Co. sporočilo, da se je pasna zaponka nahrbtnika turistke zapletla v sedež žičnice, zaradi česar ni mogla izstopiti iz žičnice, poroča CNN.

"Ker je bil prsni pas nahrbtnika pritrjen, se nahrbtnik ni odlepil od njenega telesa, gostjo pa je po izstopu iz žičnice vleklo skupaj z nahrbtnikom," je v izjavi dejal izvršni direktor in direktor podjetja Kubo Cuneo.

"Uslužbenec je takoj pritisnil gumb za zaustavitev v sili, da bi ustavil delovanje žičnice. Nujna pomoč je bila takoj zagotovljena, gostjo pa so nato z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico," je zapisano v izjavi. Podjetje je izrazilo "najgloblje sožalje žalujoči družini" in obljubilo, da bo okrepilo varnostne ukrepe.

Avstralsko ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino je potrdilo smrt avstralske državljanke na Japonskem in sporočilo, da družini nudi konzularno podporo.

nesreča smrt japonska smučišče nahrbtnik

