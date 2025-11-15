Svetli način
Tujina

Detonacija zaseženega eksploziva na policijski postaji, trupla 'popolnoma zoglenela'

Srinagar, 15. 11. 2025 09.13 | Posodobljeno pred 25 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
2

Na policijski postaji v Srinagarju, glavnem mestu Kašmirja, je detonirala zaloga zaseženih eksplozivov. Eksplodiralo je med forenzično preiskavo, ki je potekala v sklopu preiskave predhodne eksplozije v indijski prestolnici New Delhi. Vsaj devet ljudi je mrtvih, več kot 30 je ranjenih.

Do eksplozije je prišlo v petek pozno zvečer na policijski postaji v območju Nowgam, južno od Srinagarja. Neimenovani vir je povedal, da potekajo prizadevanja za identifikacijo žrtev, saj so bila nekatera trupla "popolnoma zoglenela", poroča Al Jazeera. Nekatere dele teles naj bi našli v bližnjih hišah, tudi do 200 metrov stran od policijske postaje, je še dodal vir.

Večina umrlih policisti in forenzična ekipa

Do eksplozije je prišlo le nekaj ur po tem, ko je policija aretirala več ljudi ter zasegla eksplozivna sredstva in jurišne puške. Večina umrlih so bili policisti in člani forenzične ekipe, ki so v času eksplozije preučevali zaseženi eksploziv, so za indijsko televizijo NDTV povedali neimenovani viri. Ker je pet ljudi še vedno v kritičnem stanju, bi se lahko število žrtev še povečalo.

"Ne gre za teroristični napad. Policija pravi, da je šlo za zelo nesrečen dogodek," je na družbenih omrežjih zapisal Aditya Raj Kaul, odgovorni urednik NDTV.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Eksplozija je odjeknila le nekaj dni po ponedeljkovi smrtonosni eksploziji avtomobila v New Delhiju, v kateri je v bližini mestnega zgodovinskega Rdečega Forta umrlo najmanj 12 ljudi, dogodek pa so oblasti označile za "teroristični".

Preberi še Eksplozija v prestolnici: 'V sekundi se je vse ustavilo, nato smo začeli teči'

Zasegli skoraj tri tone eksplozivnega materiala

Policija je sporočila, da so osumljenci povezani z Jaish-e-Muhammad (JeM), skupino s sedežem v Pakistanu, ki si prizadeva končati indijsko upravo v Kašmirju, ter z Ansar Ghazwat-ul-Hind, kašmirsko skupino, povezano z JeM. Policija v indijsko upravljanem Kašmirju je v okviru preiskave po eksploziji avtomobila v New Delhiju pridržala tudi več kot 650 ljudi.

Policija je zasegla tudi skoraj tri tone eksplozivnega materiala in navedla, da je oborožena skupina kopičila dovolj zalog za izvedbo velikega napada v Indiji. Kašmir je od osamosvojitve Indije in Pakistana izpod britanske vladavine leta 1947 razdeljen med obe državi, obe pa zahtevata ozemlje Himalaje zase.

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tornadotex
15. 11. 2025 10.30
se ve zakaj, malomarnost ,šalabaiserstvo na višku...
ODGOVORI
0 0
galeon
15. 11. 2025 10.22
+1
Nesreča pri deaktiviranju.
ODGOVORI
1 0
24ur.com
