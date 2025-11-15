Detonacija zaseženega eksploziva na policijski postaji, trupla 'popolnoma zoglenela'

Na policijski postaji v Srinagarju, glavnem mestu Kašmirja, je detonirala zaloga zaseženih eksplozivov. Eksplodiralo je med forenzično preiskavo, ki je potekala v sklopu preiskave predhodne eksplozije v indijski prestolnici New Delhi. Vsaj devet ljudi je mrtvih, več kot 30 je ranjenih.

Do eksplozije je prišlo v petek pozno zvečer na policijski postaji v območju Nowgam, južno od Srinagarja. Neimenovani vir je povedal, da potekajo prizadevanja za identifikacijo žrtev, saj so bila nekatera trupla "popolnoma zoglenela", poroča Al Jazeera. Nekatere dele teles naj bi našli v bližnjih hišah, tudi do 200 metrov stran od policijske postaje, je še dodal vir.

Večina umrlih policisti in forenzična ekipa

Do eksplozije je prišlo le nekaj ur po tem, ko je policija aretirala več ljudi ter zasegla eksplozivna sredstva in jurišne puške. Večina umrlih so bili policisti in člani forenzične ekipe, ki so v času eksplozije preučevali zaseženi eksploziv, so za indijsko televizijo NDTV povedali neimenovani viri. Ker je pet ljudi še vedno v kritičnem stanju, bi se lahko število žrtev še povečalo. "Ne gre za teroristični napad. Policija pravi, da je šlo za zelo nesrečen dogodek," je na družbenih omrežjih zapisal Aditya Raj Kaul, odgovorni urednik NDTV.

Eksplozija je odjeknila le nekaj dni po ponedeljkovi smrtonosni eksploziji avtomobila v New Delhiju, v kateri je v bližini mestnega zgodovinskega Rdečega Forta umrlo najmanj 12 ljudi, dogodek pa so oblasti označile za "teroristični".

Zasegli skoraj tri tone eksplozivnega materiala