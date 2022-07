Devet dni po brodolomu: 17-letnik nad vodo držal dojenčka

Rešitelj, neimenovani 17-letni najstnik, je ekipi Zdravnikov brez meja, ki so ga rešili, povedal: "Sem dober plavalec in ljudem želim pomagati". Zato se je tudi odločil rešiti dojenčka. Dogodek je posnel fotograf Bunel.

" Ko smo prispeli na kraj dogodka, smo slišali, kako nekdo kriči, da ima v rokah otroka," je povedal francoski fotograf Michael Bunel, ki je bil del reševalne ekipe. Ekipa je najstnika z dojenčkom in drugega moškega, ki se je nahajal na blazini, spravila v reševalni čoln. Dojenčku, ki sprva ni dihal, so nudil prvo pomoč. Štirimesečni otrok je preživel, skupaj z njegovo mamo so ga evakuirali na Malto.

"Reševalce so po brodolomce poslali šele po devetih dneh," je povedal tiskovni predstavnik organizacije za migracije pri ZN Safa Mselhi. Poleg 71 preživelih so našli še najmanj 30 mrtvih, med njimi je bila tudi noseča ženska. Mnogi preživeli so utrpeli lažje poškodbe, predvsem opekline, ki so bile onesnažene z gorivom in močno razdražene zaradi slane vode.

Po tem, ko so preživele končno rešili, so jih na reševalni ladji z imenom Geo Barents pripeljali do Italije. Vstop v mesto Taranto so jim odobrili šele po petih dneh.