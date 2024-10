Devet let iluzije: 'Sprašujejo me, kako sem lahko bila tako neumna'

Zgodba Kirat Assi je prvič prišla v središče pozornosti leta 2021, ko je podkast Sweet Bobby razkril neverjetno prevaro, ki je trajala skoraj desetletje. Ostaja pa skorajda sinonim za te primere in je tudi tema novega dokumentarca.

Prevarantka je zgradila zapleteno spletno identiteto, uporabila je podatke resnične osebe, ki jo je Kirat enkrat bežno srečala, in skozi leta ustvarila verodostojno iluzijo o prijateljstvu in kasneje zaroki.

Kar je sledilo, je bila serija neverjetnih dogodkov, ki jih je Bobbyjevo lažno življenje predstavljalo – vključno s streljanjem v Keniji, vključitvijo v program za zaščito prič v New Yorku, številnimi zdravstvenimi težavami, kot so možganski tumor, srčni napad in skrivnosten otrok. Čeprav so bile te zgodbe nenavadne in sumljive, je krog Bobbyjevih "prijateljev in družine" vedno potrjeval te dogodke preko več družbenih platform.

Kirat se spominja, da je večkrat podvomila o tem, koliko nesreče lahko zadene eno samo osebo, a je zaradi spletnih interakcij, številnih glasovnih sporočil in nočnih pogovorov preko Skypa verjela, da je vse resnično. "Ljudje me sprašujejo, kako sem lahko bila tako neumna," pravi Kirat. "Ampak nihče od nas žrtev prevar ni neumen. Storilec se je le zares potrudil."

Sčasoma pa je razmerje postalo vedno bolj toksično. Bobby je začel nadzirati Kiratino vedenje, jo obtoževati spogledovanja z drugimi moškimi in jo odvračati od službe ter stikov z družino in prijatelji. Vse to je pripeljalo do obdobja, ko se je Kirat začela bati za svoje življenje. "Začela sem izgubljati težo in postajala sem vedno bolj prestrašena. Bila sem podvržena prisilnemu nadzoru in izgubila sem občutek sebe. Bila sem v konstantnem stanju strahu."

Ko je njeno življenje postajalo neznosno, je Kirat najela zasebnega detektiva, da bi prišla do resnice, poroča Sky News. Odkrila je, da je vse, kar je vedela o Bobbyju, laž. Srečala je celo osebo, čigar identiteto je storilka uporabila, in se soočila z realnostjo.

Čeprav je leta 2018 zadevo prijavila policiji, ni bilo nobenih uradnih obtožb. Primer je bil zaprt leta 2019, a ponovno odprt zaradi novih dokazov. Kirat je vložila tudi civilno tožbo, ki je privedla do zasebnega opravičila in finančne poravnave, kar velja za enega redkih primerov uspešne tožbe v zvezi s prevaro tega tipa v Združenem kraljestvu.

Kljub travmi in dolgemu okrevanju, se Kirat danes ne pusti utišati. Njena zgodba poudarja problematičnost t. i. victim shaminga – obtoževanja žrtev prevar, zaradi česar mnogi ne spregovorijo o svojih izkušnjah. "Obstaja toliko spletnega zlorabljanja in ustrahovanja. Toliko je sramotenja žrtev, ki ustavi ljudi pred tem, da bi spregovorili. Vsi smo trpeli v tišini," pravi Kirat.

Danes, šest let po koncu nočne more, Kirat pravi, da je našla moč in se ponovno osredotočila nase. Spet se dobiva z ljudmi, vendar njena preteklost še vedno vpliva na določene vidike njenega življenja. "Ko ljudje ugotovijo, kdo sem, so šokirani, ker pričakujejo, da bom zlomljena," pravi.

Storilka medtem molči. "Ta zadeva vključuje dogodke, ki so se začeli, ko je bila še šolarka. Meni, da je to zasebna zadeva in močno nasprotuje temu, kar opisuje kot 'številne neutemeljene in škodljive obtožbe ',"o vsem skupaj pravijo njeni predstavniki.