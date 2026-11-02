Devet mrtvih: 'Strmoglavili bomo. Zmanjkalo nam je časa'

Nesreča se je zgodila v nedeljo okoli 12.50 po lokalnem času v bližini naselja Cresthaven v okrožju Palm Beach, približno 14 kilometrov od posestva Mar-a-Lago ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Poslovno letalo Learjet 60, ki je po navedbah ameriške Zvezne uprave za letalstvo (FAA) vzletelo v Austinu v Teksasu in je bilo namenjeno na Bahame, je iz še neznanega razloga začelo nenadoma izgubljati višino.

Po poročanju ameriških medijev in podatkih o letu je letalo pred trčenjem proti tlom padalo z veliko hitrostjo.

Dramatične trenutke pred nesrečo razkrivajo tudi posnetki komunikacije med pilotom in kontrolo zračnega prometa, o katerih poroča CBS News.

Pilot je najprej sporočil, da letalo izgublja približno 3000 metrov višine na minuto. Kmalu zatem je razglasil nevarnost in opozoril, da se letalo giblje s preveliko hitrostjo ter da se spušča že s hitrostjo približno 6100 metrov na minuto.

"Strmoglavili bomo. Zmanjkalo nam je časa," je po poročanju CBS dejal kontrolorjem.