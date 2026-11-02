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Devet mrtvih: 'Strmoglavili bomo. Zmanjkalo nam je časa'

Miami, 02. 11. 2026 06.16 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Letalo

Na Floridi je v nedeljo strmoglavilo manjše poslovno letalo, pri čemer je umrlo vseh devet ljudi na krovu. Letalo je z veliko hitrostjo skoraj navpično treščilo na cesto v stanovanjskem naselju in ob trku eksplodiralo. "Kot bi z neba priletela raketa," je prizore opisal guverner Floride Ron DeSantis. Pilot je le nekaj trenutkov pred nesrečo kontrolorjem zračnega prometa sporočil, da letalo nenadzorovano izgublja višino.

Nesreča se je zgodila v nedeljo okoli 12.50 po lokalnem času v bližini naselja Cresthaven v okrožju Palm Beach, približno 14 kilometrov od posestva Mar-a-Lago ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Poslovno letalo Learjet 60, ki je po navedbah ameriške Zvezne uprave za letalstvo (FAA) vzletelo v Austinu v Teksasu in je bilo namenjeno na Bahame, je iz še neznanega razloga začelo nenadoma izgubljati višino.

Po poročanju ameriških medijev in podatkih o letu je letalo pred trčenjem proti tlom padalo z veliko hitrostjo.

Dramatične trenutke pred nesrečo razkrivajo tudi posnetki komunikacije med pilotom in kontrolo zračnega prometa, o katerih poroča CBS News.

Pilot je najprej sporočil, da letalo izgublja približno 3000 metrov višine na minuto. Kmalu zatem je razglasil nevarnost in opozoril, da se letalo giblje s preveliko hitrostjo ter da se spušča že s hitrostjo približno 6100 metrov na minuto.

"Strmoglavili bomo. Zmanjkalo nam je časa," je po poročanju CBS dejal kontrolorjem.

Nesreča letala
Nesreča letala
FOTO: AP

'Kot bi z neba priletela raketa'

Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek, ki naj bi prikazoval trenutek nesreče. "Ko vidiš ta posnetek, te pretrese. Kot bi z neba priletela raketa. Sledila je ogromna eksplozija, razbitine pa je razmetalo vsepovsod," je na novinarski konferenci dejal guverner Floride Ron DeSantis.

Fotografije s prizorišča prikazujejo velik krater sredi ceste, goreče razbitine letala ter kose betona in drugega materiala, razmetane po okolici.

Ameriški minister za promet Sean Duffy je potrdil, da je umrlo vseh devet ljudi na letalu. Njihova identiteta za zdaj še ni znana.

DeSantis je ob tem pojasnil, da pristojne službe doslej niso prejele poročil o smrtnih žrtvah ali poškodovanih med ljudmi na tleh.

Evakuirali 600 prebivalcev, cesta bo zaprta najmanj mesec dni

Letalo je strmoglavilo na Military Trail, šestpasovno prometnico, ob kateri so številna podjetja in gostinski lokali.

Gasilci in reševalci okrožja Palm Beach so zaradi razsežnosti nesreče razglasili dogodek z množičnimi žrtvami.

Trčenje je povzročilo obsežno škodo na lokalni infrastrukturi, med drugim na vodovodnem omrežju. Oblasti so odredile evakuacijo približno 600 prebivalcev bližnjega naselja mobilnih hišic.

Po prvih ocenah bo poškodovana cesta zaprta najmanj 30 dni.

V času nesreče so na območju poročali o nevihtah, med novinarsko konferenco lokalnih oblasti pa je močno deževalo. Ali so vremenske razmere kakor koli prispevale k nesreči, za zdaj ni znano.

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