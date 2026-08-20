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Devet oboroženih policistov padlo skozi balkon

Huntsville, 20. 08. 2026 09.29 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
Ne.M.
Policisti padli skozi balkon

Devet pripadnikov delovne skupine ameriške zvezne maršalske službe (U.S. Marshals Service) je padlo iz drugega nadstropja, potem ko se je nenadoma zrušil lesen balkon, na katerem so stali. Bili so tam, da bi aretirali spolnega prestopnika, vse pa so iz različnih zornih kotov posnele telesne kamere.

Na posnetku, ki ga je objavil AP News, je razvidno, kako se balkon 21. julija zruši, medtem ko policisti, nekateri z orožjem v rokah, v vrsti stojijo pred vrati stanovanja v kraju Huntsville v Missouriju. Policisti v nekaj sekundah zgrmijo naravnost skozi konstrukcijo.

Policisti so bili tam, da bi aretirali 26-letnega moškega, ki se ni prijavil v register spolnih prestopnikov, kot bi se moral. V delovni skupini so bili tudi policisti policijske uprave Moberly ter člani severnomisurijske enote za boj proti drogam.

Sedem policistov so zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico, vendar so jih pozneje odpustili. Poškodbe so bile značilne za resen padec, vključevale so tudi zlome kosti. Moškega, ki so ga iskali, pa so še isti dan prijeli.

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KOMENTARJI9

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r h
20. 08. 2026 10.45
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👏👏
Odgovori
0 0
kinimod
20. 08. 2026 10.34
Koko je Musarjeva in ali Brejc še zbira podpise ?
Odgovori
+0
1 1
medvescak
20. 08. 2026 10.32
🤣🤣
Odgovori
+3
3 0
Astalaviva1958
20. 08. 2026 10.31
Multikill
Odgovori
+1
1 0
anon789
20. 08. 2026 10.30
Dober dan, jaz sem se pa prišel prijavit v register spolnih prestopnikov. LOL
Odgovori
+3
3 0
ipsidipsiloreumadministratumidiotum
20. 08. 2026 10.25
hehehe niso uporabljali znamenitih rumenih očal in čelade. Zato pa poškodbe .... Safety first
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-2
0 2
misko5lin
20. 08. 2026 10.10
Zgodilo se je 21. julija. Tale novica je prišla iz Amerike z navadno pošto, kot kaže...
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+11
11 0
Astalaviva1958
20. 08. 2026 10.31
haha, dobra
Odgovori
+3
3 0
bandit1
20. 08. 2026 10.32
Z tovorno ladjo.
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+3
3 0
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