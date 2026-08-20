Devet oboroženih policistov padlo skozi balkon

Na posnetku, ki ga je objavil AP News, je razvidno, kako se balkon 21. julija zruši, medtem ko policisti, nekateri z orožjem v rokah, v vrsti stojijo pred vrati stanovanja v kraju Huntsville v Missouriju. Policisti v nekaj sekundah zgrmijo naravnost skozi konstrukcijo.

Policisti so bili tam, da bi aretirali 26-letnega moškega, ki se ni prijavil v register spolnih prestopnikov, kot bi se moral. V delovni skupini so bili tudi policisti policijske uprave Moberly ter člani severnomisurijske enote za boj proti drogam.

Sedem policistov so zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico, vendar so jih pozneje odpustili. Poškodbe so bile značilne za resen padec, vključevale so tudi zlome kosti. Moškega, ki so ga iskali, pa so še isti dan prijeli.