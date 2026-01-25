Devet spalnic, sedem smrti: 'zakleta' beneška palača ne najde lastnika

Prodaja palače bi morala biti sanje vsakega nepremičninskega posrednika. Zgodovinska palača Ca' Dario, ki se nahaja na odlični lokaciji na bregovih Velikega kanala v Benetkah, le nekaj korakov stran od muzeja Peggy Guggenheim, se že od konca 15. stoletja lesketa na vodi. Njena elegantna fasada iz zgodnje beneške renesanse je med najbolj prepoznavnimi v mestu. Leta 1908 jo je med svojim potovanjem v Benetke naslikal celo Claude Monet.

Razprostirajočo se stavbo z devetimi spalnicami, osmimi kopalnicami in velikimi sprejemnicami, okrašenimi s freskami, pa je izjemno težko prodati. Razlog ni v njeni ceni, ki znaša kar 20 milijonov evrov, ampak povsem drugje. Nepremičninski posredniki se trudijo boriti proti slovesu "zaklete beneške palače" zaradi vrste lastnikov in gostov, ki so v njej doživeli prezgodnjo in v nekaterih primerih nasilno smrt, poroča Guardian .

Prodaja palače Ca' Dario, ki je bila nedavno sveže prenovljena, pa je zdaj dobila nov zagon. Izziv so zaupali beneški nepremičninski agenciji Christie's International Real Estate in nepremičninski hiši Engel Völkers. Prva je stavbo opisala kot "arhitekturni dragulj" z gotskimi loki, starinskimi muranskimi lestenci in teraso z ložo, hkrati pa je poudarila njeno lokacijo v "mirni" beneški soseski, nekoliko skriti od množice.

Kar nepremičninski oglas ne omenja, pa so tragične zgodbe, ki jih govorijo lokalne legende in pričajo o tem, da je bila zakleta. Zgodba pravi, da je palača povezana z najmanj sedmimi smrtmi, najgrozljivejša pa se je zgodila leta 1970, ko je njenega takratnega lastnika, grofa Filippa Giordana delle Lanzeja, v njenih zidovih umoril njegov fant, mornar, ki je pobegnil v London in bil kasneje tudi sam umorjen.