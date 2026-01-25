Naslovnica
Tujina

Devet spalnic, sedem smrti: 'zakleta' beneška palača ne najde lastnika

Benetke, 25. 01. 2026 19.53 pred 17 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Ne.M.
Ca'Dario

Ena najlepših beneških palač Ca' Dario je že leta prazna in nikakor ne more najti novega lastnika. Razlog pa ni njena cena – lokalne legende namreč pravijo, da je zakleta.

Beneška palača Ca' Dario
Beneška palača Ca' Dario
FOTO: Shutterstock

Prodaja palače bi morala biti sanje vsakega nepremičninskega posrednika. Zgodovinska palača Ca' Dario, ki se nahaja na odlični lokaciji na bregovih Velikega kanala v Benetkah, le nekaj korakov stran od muzeja Peggy Guggenheim, se že od konca 15. stoletja lesketa na vodi. Njena elegantna fasada iz zgodnje beneške renesanse je med najbolj prepoznavnimi v mestu. Leta 1908 jo je med svojim potovanjem v Benetke naslikal celo Claude Monet.

Leta 1908 jo je med svojim potovanjem v Benetke naslikal Claude Monet.
Leta 1908 jo je med svojim potovanjem v Benetke naslikal Claude Monet.
FOTO: Shutterstock

Razprostirajočo se stavbo z devetimi spalnicami, osmimi kopalnicami in velikimi sprejemnicami, okrašenimi s freskami, pa je izjemno težko prodati. Razlog ni v njeni ceni, ki znaša kar 20 milijonov evrov, ampak povsem drugje. Nepremičninski posredniki se trudijo boriti proti slovesu "zaklete beneške palače" zaradi vrste lastnikov in gostov, ki so v njej doživeli prezgodnjo in v nekaterih primerih nasilno smrt, poroča Guardian.

Prodaja dobila nov zagon, oglas ne omenja tragičnih zgodb

Prodaja palače Ca' Dario, ki je bila nedavno sveže prenovljena, pa je zdaj dobila nov zagon. Izziv so zaupali beneški nepremičninski agenciji Christie's International Real Estate in nepremičninski hiši Engel Völkers. Prva je stavbo opisala kot "arhitekturni dragulj" z gotskimi loki, starinskimi muranskimi lestenci in teraso z ložo, hkrati pa je poudarila njeno lokacijo v "mirni" beneški soseski, nekoliko skriti od množice.

Kar nepremičninski oglas ne omenja, pa so tragične zgodbe, ki jih govorijo lokalne legende in pričajo o tem, da je bila zakleta. Zgodba pravi, da je palača povezana z najmanj sedmimi smrtmi, najgrozljivejša pa se je zgodila leta 1970, ko je njenega takratnega lastnika, grofa Filippa Giordana delle Lanzeja, v njenih zidovih umoril njegov fant, mornar, ki je pobegnil v London in bil kasneje tudi sam umorjen.

benetke palača prekletstvo

Ustrelil jo je pri rdeči luči, vrgla se je čez otroka, da bi preživel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
JanezNovak13
25. 01. 2026 20.09
"Kar nepremičninski oglas ne omenja" Česar...
+1
1 0
YouRangMyLord
25. 01. 2026 20.00
Ma ... #vaffanculo. Beneške oblasti bodo vse naredile za profitni turizem. Nobena "supersticious" sfera tukaj ne bo učinkovita. Rabijo denar. Krvoločno.
+1
1 0
