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Deveterica evropskih držav z Ukrajino v koalicijo za obrambo

Pariz, 13. 07. 2026 18.52 pred 27 dnevi 3 min branja 19

Avtor:
STA
Volodimir Zelenski in Emmanuel Macron

Ukrajina je z deveterico evropskih držav napovedala ustanovitev koalicije za obrambo pred balističnimi izstrelki. Kot so navedli v skupni izjavi, razlog za ustanovitev koalicije tiči v tem, da se Evropa sooča z vse večjo grožnjo balističnih izstrelkov, njen namen pa je razvoj "izključno obrambnih" zmogljivosti. Premier Janez Janša je po udeležbi na vrhu t. i. koalicije voljnih zagotovil nadaljnjo polno podporo Ukrajini. Ugotovil je okrepitev pripravljenosti na pomoč tej državi, a obžaloval, da se to zgodilo že prej, češ da bi bila v tem primeru vojna že končana.

"Menimo, da zaščita Evrope zahteva globalno rešitev v obliki integrirane arhitekture protiraketne obrambe, ki bo odvračala in premagovala prihodnje raketne grožnje," piše v izjavi, pod katero so podpisane Danska, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Norveška, Španija, Švedska, Ukrajina in Združeno kraljestvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V okviru koalicije bodo navedene države združile svoje industrijske zmogljivosti na področju obrambe, raziskave in operativne izkušnje. "Tega ne počnemo proti kateremu koli narodu, ampak v obrambo našega lastnega," so zapisale podpisnice in pri tem omenile "edinstveno izkušnjo Ukrajine", katere zračna obramba se v zadnjih tednih sooča s ponavljajočimi se ruskimi napadi z balističnimi izstrelki.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in francoski predsednik Emmanuel Macron
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in francoski predsednik Emmanuel Macron
FOTO: AP

"Evropa potrebuje več protibalistične obrambe. Skupaj lahko takšen sistem zgradimo. Ukrajina je pripravljena prispevati svoj del: protibalistično raketo. Trenutno jo dokončujemo," je v zvezi s tem na omrežju X danes sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Ob tem se je francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu zahvalil za gostovanje prvega srečanja koalicije. Evropski skupni sistem zaščite pred balističnimi izstrelki se bo po njegovih navedbah imenoval FREYJA, njegov namen pa ni nadomestiti obstoječe sisteme, temveč jih dopolniti in "vzpostaviti močan ščit nad celotno Evropo".

Ustanovitev skupine so njene članice naznanile na dan, ko v Parizu poteka srečanje t. i. koalicije voljnih, ki sta jo v začetku leta ustanovili Francija in Združeno kraljestvo, da bi zagotovili vojaško podporo Ukrajini in varnostna jamstva. Združuje 35 držav, ob številnih evropskih državah v njej sodelujejo še Kanada, Avstralija in Japonska. Danes naj bi se ji po napovedih francoskega predsedstva pridružili še Moldavija in Severna Makedonija.

Koalicija voljnih
Koalicija voljnih
FOTO: AP

Srečanja v Parizu se udeležujejo voditelji EU in zveze Nato ter najmanj 25 predsednikov držav in vlad, med njimi ukrajinski predsednik Zelenski in slovenski premier Janez Janša. V središču razprave so nadaljnja podpora Ukrajini, med drugim varnostna jamstva za Kijev, in prizadevanja za dosego trajnega miru.

Francoski predsednik Emmanuel Macron in slovenski premier Janez Janša
Francoski predsednik Emmanuel Macron in slovenski premier Janez Janša
FOTO: AP

Pogovore bodo zaključili z večerjo v Elizejski palači. Slavnostne večerje ob torkovem francoskem državnem prazniku, dnevu Bastilje, se bo s soprogo udeležil tudi Janša. Par si bo nato v torek na Elizejskih poljanah ogledal tradicionalno vojaško parado ob omenjenem prazniku.

Janša zagotovil polno podporo Ukrajini

"Današnji sestanek je pokazal, da se pomoč in pripravljenost pomagati Ukrajini veča, škoda samo, da se to ni zgodilo že pred nekaj leti, (...) če bi bilo takšno razpoloženje štiri ali pa vsaj tri leta nazaj, potem bi bila vojna že zdavnaj končana, Rusija bi bila prisiljena k pogajanjem in Evropa bi se lahko ukvarjala z razvojnimi vprašanji," je po sestanku v Parizu v izjavi, objavljeni na omrežju X, še dejal Janša.

ukrajina koalicija obramba balistični izstrelki
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KOMENTARJI19

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the kop
14. 07. 2026 10.18
Koalicija norcev in vojnih hujskačev!!
Odgovori
+6
6 0
sabro4
14. 07. 2026 10.04
Janez, si se pohvalil da si šel med prvimi v Kijev lezt tam kamor niti muha ne leti?
Odgovori
+3
4 1
sabro4
14. 07. 2026 10.03
"Današnji sestanek je pokazal, da se pomoč in pripravljenost pomagati Ukrajini veča, škoda samo, da se to ni zgodilo že pred nekaj leti, (...) če bi bilo takšno razpoloženje štiri ali pa vsaj tri leta nazaj, potem bi bila vojna že zdavnaj končana, Rusija bi bila prisiljena k pogajanjem in Evropa bi se lahko ukvarjala z razvojnimi vprašanji," je po sestanku v Parizu v izjavi, objavljeni na omrežju X, še dejal Janša. kakšna nebuloza a ti je to BLACKCUBE izpisal misel, kaj Puklasti?
Odgovori
+0
3 3
marre
13. 07. 2026 21.54
Kremeljski zločinci dnevno napadajo civilne cilje po Ukrajinskih mestih in ubijajo civiliste, samo recimo v maju so pobili 274 ljudi in ranili še skoraj 2.000 drugih.. Tako, da takšna koalicija rešuje življenja in če kaj je že malo pozno..
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-4
4 8
Pujček
13. 07. 2026 21.46
Makaron je primil zločinca za roke, da mu ne ukrade še denarnice. Še malo pa si Poljaki vzamejo tretjino Ukrajine. Dolgo so podpirali bando, banderovsko.
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-2
5 7
marre
13. 07. 2026 21.56
Prokremeljske pravljice, katere določeni krulijo že par let.. Edini, ki okupira tuj teritorij v 21.stoletju v Evropi je zločinska Kremeljska soldateska in noben drug, pa če se prokremeljski boti na trepalnce mečete..
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-5
2 7
Emtisunce
13. 07. 2026 21.07
Delujoč in zanesljiv protiraketni in protidronski ščit EU lahko kupi le od Izraela. EU lastnega strokovnega kadra, materialnih virov in tovarn za tako proizvodnjo nima. EU je pred 15 leti zaradi ekologije vse tovarne selila na Kitajsko. Kitajci so pred 20 leti pokupili vse Afriške naravne vire. EU politika lahko le bluzi kaj bo storila, končni rezultat pa bo enak nič in to ve vsak prvošolček samo politiki v EU ne !
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+3
6 3
Nace Štremljasti
13. 07. 2026 21.04
slava rusiji
Odgovori
+5
11 6
Storz909
13. 07. 2026 20.32
Po 4 letih se pranje denarja ni nič zmanjšalo.....še večjo intenziteto je dobilo,......
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+11
13 2
emilzapata
13. 07. 2026 20.20
vprašal sem umetno iteligenco, kaj meni o končanju te agresije zahoda nas Rusijo, odgovarja da glede na vztrajnost prvih in drugih je velika verjetnost, da se konča v škodo vsega človeštva, komentar ni potreben
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+6
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