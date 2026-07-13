Deveterica evropskih držav z Ukrajino v koalicijo za obrambo

"Menimo, da zaščita Evrope zahteva globalno rešitev v obliki integrirane arhitekture protiraketne obrambe, ki bo odvračala in premagovala prihodnje raketne grožnje," piše v izjavi, pod katero so podpisane Danska, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Norveška, Španija, Švedska, Ukrajina in Združeno kraljestvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V okviru koalicije bodo navedene države združile svoje industrijske zmogljivosti na področju obrambe, raziskave in operativne izkušnje. "Tega ne počnemo proti kateremu koli narodu, ampak v obrambo našega lastnega," so zapisale podpisnice in pri tem omenile "edinstveno izkušnjo Ukrajine", katere zračna obramba se v zadnjih tednih sooča s ponavljajočimi se ruskimi napadi z balističnimi izstrelki.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in francoski predsednik Emmanuel Macron FOTO: AP

"Evropa potrebuje več protibalistične obrambe. Skupaj lahko takšen sistem zgradimo. Ukrajina je pripravljena prispevati svoj del: protibalistično raketo. Trenutno jo dokončujemo," je v zvezi s tem na omrežju X danes sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem se je francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu zahvalil za gostovanje prvega srečanja koalicije. Evropski skupni sistem zaščite pred balističnimi izstrelki se bo po njegovih navedbah imenoval FREYJA, njegov namen pa ni nadomestiti obstoječe sisteme, temveč jih dopolniti in "vzpostaviti močan ščit nad celotno Evropo". Ustanovitev skupine so njene članice naznanile na dan, ko v Parizu poteka srečanje t. i. koalicije voljnih, ki sta jo v začetku leta ustanovili Francija in Združeno kraljestvo, da bi zagotovili vojaško podporo Ukrajini in varnostna jamstva. Združuje 35 držav, ob številnih evropskih državah v njej sodelujejo še Kanada, Avstralija in Japonska. Danes naj bi se ji po napovedih francoskega predsedstva pridružili še Moldavija in Severna Makedonija.

Koalicija voljnih FOTO: AP

Srečanja v Parizu se udeležujejo voditelji EU in zveze Nato ter najmanj 25 predsednikov držav in vlad, med njimi ukrajinski predsednik Zelenski in slovenski premier Janez Janša. V središču razprave so nadaljnja podpora Ukrajini, med drugim varnostna jamstva za Kijev, in prizadevanja za dosego trajnega miru.

Francoski predsednik Emmanuel Macron in slovenski premier Janez Janša FOTO: AP

Pogovore bodo zaključili z večerjo v Elizejski palači. Slavnostne večerje ob torkovem francoskem državnem prazniku, dnevu Bastilje, se bo s soprogo udeležil tudi Janša. Par si bo nato v torek na Elizejskih poljanah ogledal tradicionalno vojaško parado ob omenjenem prazniku.

Janša zagotovil polno podporo Ukrajini