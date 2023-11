Devetletni Ohad po skoraj 50 dneh znova v objemu svojega očeta

"Komaj čakam, da vidim Ohada in mu dam njegovo rubikovo kocko, za katero vem, da jo je imel zelo rad in da jo je verjetno zelo pogrešal," je za Guardian dejala njegova 27-letna sestrična. "To je prva stvar, ki jo vzame s seboj, kamor koli gre."

Med 13 izraelskimi talci, ki so jih izpustili Hamasovi borci, so bile še sestri, stari dve in štiri leta, ter njuna mati, petletna deklica in njena mati ter starejše ženske. Poleg tega je bilo v skladu z ločenim sporazumom izpuščenih tudi 10 tajskih talcev in en Filipinec. Po izpustitvi so bili najprej zdravniško pregledani, nato pa so se videli s svojimi družinami.