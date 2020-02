Devetletnik, žrtev vrstniškega nasilja, na igrišče popeljal zvezdnike ragbija

Devetletnega Quadena Baylesa, ki se je znašel v središču pozornosti, potem ko je njegova mati s posnetkom opozorila na posledice medvrstniškega nasilja, so avstralski ragbisti povabili, da jih spremlja na tekmi vseh zvezd. "Stojimo za tabo in želeli smo se prepričati, da si v redu," so dejali ragbisti v vabilu, da z njimi prikoraka na igrišče.

Quaden je zaradi glasnosti na stadionu nosil slušalke. FOTO: AP Pretekli teden je Avstralka Yarraka Bayles objavila pretresljiv posnetek svojega sina, devetletnega Quadena Baylesa, ki ga je zelo prizadelo zbadanje sošolcev zaradi njegove pritlikavosti. Posnetek si je ogledalo več milijonov ljudi, Quaden pa je postal obraz vseh otrok, ki so žrtve medvrstniškega nasilja. Na objavo so se odzvali tudi svetovni zvezdniki, med njimi igralec Hugh Jackman, ki je opozoril na posledice nasilja, ki ga pogosto ne jemljemo dovolj resno. V središču pozornosti pa se je Quaden nekaj dni kasneje znašel na ragbi tekmi vseh zvezd med avstralsko ekipo zvezdnikov domorodskih korenin in novozelandsko ekipo Maorov, piše BBC. Quaden, tudi sam aboriginskih korenin, je na igrišče popeljal avstralsko ekipo in požel bučen aplavz. Nato se je z obema ekipama še fotografiral, njegova mati pa je dejala, da je Quaden povedal, da je v le nekaj dneh doživel svoj najslabši in najboljši dan v življenju. "Mi smo s tabo in želeli smo se prepričati, da si v redu. Želimo, da si z nami, da nas popelješ na igrišče," je s posnetkom ragbist Latrell MitchelQuadena povabil, da se jim pridruži na tekmi vseh zvezd. Quaden je na igrišče pospremil avstralske ragbiste. FOTO: AP