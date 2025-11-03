Svetli način
Tujina

Devetmesečni dojenček umrl po napadu psa v Walesu

03. 11. 2025 09.49

Valižanska policija je sporočila, da je po napadu psa v Monmouthshireu v jugovzhodnem Walesu umrl devetmesečni dojenček. Policisti so psa lastnikom zasegli in ga odstranili s posesti.

V nedeljo okoli 18. ure je v Monmouthshireu v jugovzhodnem Walesu pes napadel devetmesečnega dojenčka, ki je na kraju dogodka umrl. 

Valižanska policija je na kraju dogodka ukrepala z reševalci iz valižanske reševalne službe. Policisti so sporočili, da so psa zasegli in odstranili s posesti, kot poroča Sky News.

"Razumemo, da bo ta incident vzbudil zaskrbljenost, vendar policisti na kraju dogodka opravljajo nadaljnje preiskave," je dejal načelnik policije v Gwentu John Davies.

Napad psa je bil usoden (fotografija je simbolična)
Napad psa je bil usoden (fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock
wales pes napad dojenček smrt
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oliguma
03. 11. 2025 10.34
+1
Cucke, posrance je treba obdavčit..po 1000€ letno po komadu.
ODGOVORI
1 0
Radiate
03. 11. 2025 10.24
+0
Sami problemi s ščeneti 🥴 če ne grizejo serjejo, če ne serjejo pa tulijo cele dneve in noči
ODGOVORI
3 3
kita 1111
03. 11. 2025 10.16
-2
Evtanizirat psa in lastnika
ODGOVORI
3 5
mmickica
03. 11. 2025 10.16
+8
Tragično, ampak novica je pa brez repa in glave. Čigav pes, domač, sosedov, od mimoidočega...?
ODGOVORI
8 0
galeon
03. 11. 2025 10.10
-1
Ljubosumen pes.
ODGOVORI
3 4
jablan
03. 11. 2025 10.13
+1
hahahah spet ena pametna če je vzgojen pravilno ne bo ljubosumen isto kot človek
ODGOVORI
4 3
Minifa
03. 11. 2025 10.10
+0
Bodo na spomenik napisali moj še nobenemu ni nč naredil in nevarne pasme ne obstajajo..
ODGOVORI
6 6
jablan
03. 11. 2025 10.12
+3
ne obstajajo samo nevarni ljudje oziroma ljudje ki ne znajo vzgojiti psa
ODGOVORI
6 3
mmickica
03. 11. 2025 10.18
-1
Ne, napisat bi morali, otroku, ki ga starši niso znali obvarovati.
ODGOVORI
1 2
