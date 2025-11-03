Devetmesečni dojenček umrl po napadu psa v Walesu

V nedeljo okoli 18. ure je v Monmouthshireu v jugovzhodnem Walesu pes napadel devetmesečnega dojenčka, ki je na kraju dogodka umrl.

Valižanska policija je na kraju dogodka ukrepala z reševalci iz valižanske reševalne službe. Policisti so sporočili, da so psa zasegli in odstranili s posesti, kot poroča Sky News.

"Razumemo, da bo ta incident vzbudil zaskrbljenost, vendar policisti na kraju dogodka opravljajo nadaljnje preiskave," je dejal načelnik policije v Gwentu John Davies.