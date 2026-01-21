Naslovnica
Tujina

Devetmetrski valovi v hipu zalili ulice Sicilije, odneslo dele obale

Mazzeo, 21. 01. 2026 11.55 pred 1 uro 3 min branja 30

Avtor:
K.H.
Visoki valovi na Siciliji

Ciklon Harry biča dele južne Italije, Malte in Španije. Italijanske oblasti so za Sicilijo, Sardinijo in Kalabrijo razglasile rdeče vremensko opozorilo zaradi močnih padavin in orkanskega vetra ter posledično visokih valov. Na družbenih omrežjih krožijo številni posnetki, ki kažejo, kako silovito je neurje. Z najbolj izpostavljenih območij so evakuirali skoraj 200 ljudi, tri osebe pa so bile poškodovane.

Na jugu Italije, predvsem na Siciliji, Sardiniji in Kalabriji že od nedelje vladajo izredne vremenske razmere. Civilna zaščita pa je za te tri regije danes podaljšala rdeče vremensko opozorilo, saj se neurje še ne umirja. 

Več kot 1200 gasilcev se od ponedeljka spopada z odstranjevanjem polomljenih dreves, zavarovanjem nestabilnih objektov in plazov ter reševanjem iz poplav. Samo v zadnjih 24 urah je bilo opravljenih več kot 900 intervencij, največ na Siciliji (530), Sardiniji (250) in Kalabriji (160). 

Na Siciliji so zaradi izrednih vremenskih razmer odpovedali ali preusmerili številne lete. Začasno so ustavili tudi vse trajekte na Sardinijo in manjše otoke. 

V 150 krajih so začasno zaprli šole in parke. Prav tako so izdali prepoved gibanja na obmorskih sprehajališčih na izpostavljenih območjih. V kraju Lamezia Terme so zaprli tudi nakupovalno središče, poroča Rai.

Večmetrski valovi in preventivne evakuacije

Na družbenih omrežjih krožijo pretresljivi posnetki, ko je voda v trenutku zalila ulice. Večmetrski valovi namreč segajo globoko v notranjost kopnega. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako siloviti so valovi, kažejo tudi spodnji posnetki, ki so ujeli trenutek, ko je val trčil ob zaprto teraso lokala. Voda je prodrla v notranjost in premaknila mize. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Evakuirali več sto ljudi, tri osebe poškodovane

Sunki vetra so presegli 119 km/h, valovi pa so segali do devet metrov v višino. Ponekod je civilna zaščita zaradi nevarnosti in poslabšanja razmer odredila preventivne evakuacije. Z izpostavljenih območij po vsej Siciliji so evakuirali več sto ljudi, je poročal The Sun

V marini Giampilieri blizu Messine so iz obmorskega doma za starejše evakuirali 32 stanovalcev in jih začasno nastanili na varnejših lokacijah. V kraju Acireale je župan odredil evakuacijo 95 prebivalcev iz obalnih vasi Capo Mulini in Santa Maria la Scala. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trenutno je najbolj kritično na Sardiniji, zlasti na območju Cagliarija, kjer zaradi naraščajoče gladine izvajajo evakuacije iz stanovanjskih območij. Tam so evakuirali približno 150 ljudi.

Na območju Kalabrije sta se s pečine odlomili dve skali, ki sta pristali na strehi avtomobila, v katerem je bil voznik. Ta je pri tem utrpel lažje poškodbe. V Tortoliju pa se je zaradi močnega vetra podrlo drevo, ki je padlo na avtomobil, pri čemer sta bila dva potnika lažje poškodovana. 

Reševanje psov

Na območju Cagliarija so gasilci posredovali pri reševanju devetih psov. Živali so bile ujete v naraščajoči vodi, po tem ko se je zaradi obilnih padavin razlila reka Rio Piscinas. 

Na območju Ogliastre v provinci Nuoro pa so reševali dva pastirja, ki sta bila pogrešana po tem, ko se je razlila reka blizu Urzuleija. 

V Kalabriji je zdrsnil del starega pokopališča San Mauro Marchesato, v sotesko pa je zgrmelo približno 20 krst. 

V kraju Melito Porto Salvo pa je zaradi obilnih padavin in močnih valov odneslo sto metrov obale. Prav tako je na območju Messine odneslo del obmorske promenade v Santa Teresa di Riva. 

Uničen del obale v Melito Porto Salvo
Uničen del obale v Melito Porto Salvo
FOTO: Profimedia

Ciklon Harry pustošil tudi na Malti

Neurje je pustošilo tudi na Malti. Nekdo je delil posnetek trenutka, ko je val vdrl v njegov dom v Marsaskali. Vrata so v hipu popustila pod silnim pritiskom. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ponekod pa je padala toča, tako da so ulice preplavile reke ledu. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tamkajšnja civilna zaščita prebivalce opozarja, naj se izogibajo delu na višini ter obali, valobranom in obalnim potem.

sicilija poplave italija

KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1935308
21. 01. 2026 13.33
Žalostno je ve to kar se dogaja. Vendar pretiravanje o valovih in drugih zadevah pa nima smisla. Tudi v Piranu se dogaja, da so poplave in poškodovani valobrani. Članek bi verjetno nekdo v osnovni šoli bolje napisal, oziroma prepisal.
Odgovori
0 0
Watcherman
21. 01. 2026 13.29
Bo spet umetno ustvarjeno ne naravno phahaha?.
Odgovori
0 0
obožeobože
21. 01. 2026 13.27
O Mater kaj dela!
Odgovori
0 0
MojsterSplinter
21. 01. 2026 13.16
Ta ciklon je že mrtev, samo tega še ne ve. Spravil se je na napačne.
Odgovori
+1
1 0
Kimberley Echo
21. 01. 2026 13.08
Ciklon Harry je "medicane", ki se sicer zelo redko pojavi v tem letnem času. Bolj pogosti so v jeseni. Po mednarodni lestvici je to orkan I. kategorije. Središče ciklona je trenutno ravno nad Sicilijo. Do petka se bo premaknil v Grčijo in razpadel. Povzročil pa bo veliko dežja (do 200 l/m2) na nekaterih področjih in sneg v S Grčiji, Makedoniji in Bulgariji. Iz zahoda pa prihajajo nove velike fronte in s tem možnosti za velika neurja bolj na SZ in osrednjem delu Evrope kot kaže vremenska slika zdaj.
Odgovori
0 0
bronco60
21. 01. 2026 13.06
Ja, enkrat bo obalna mesta zalila voda.
Odgovori
0 0
gonisetaubi
21. 01. 2026 12.58
in zdej bo spet segrevanje planeta pa ostale neumnosti
Odgovori
+3
6 3
jank
21. 01. 2026 13.01
A to kar se je zgodilo je neumnost? Zate očitno, ker nisi prizadet. Nemoralno!
Odgovori
-3
2 5
MESE?AR
21. 01. 2026 13.04
On poskrbi za ostale neumnosti.
Odgovori
-1
0 1
jank
21. 01. 2026 12.54
"Največji nateg so klimatske spremembe", trdijo Trump in zaslužkarski skrajni desničarji. Tudi to jih ne bo prepričalo, prepriča jih samo denar, zato jim dol visi za to in mnoge druge naravne katastrofe.
Odgovori
-6
3 9
lokson
21. 01. 2026 13.05
Zopet svinjaš po portalu biciklistek.
Odgovori
+2
3 1
Colgate
21. 01. 2026 12.52
Malo bo smeti spralo
Odgovori
+1
3 2
Juzles Iters
21. 01. 2026 12.50
Tole je pa res noro. Toče do kolen, obnašanje utrjene obale, morje zaliva notranjost hiš, ki so locirane visoko nad morsko površino. Tole se pa zgodi najbrž 1x na stotine let. Divje. Kakšen vremenski inženiring?
Odgovori
+1
1 0
Cenb77
21. 01. 2026 12.48
uff... v tem tednu zna bit kakšen zdravnik ali pa astronavt manj... pripravite se..
Odgovori
+3
3 0
lokson
21. 01. 2026 12.43
A veste vi, kaj pomeni devet metrski val??
Odgovori
+3
5 2
Masturbator
21. 01. 2026 12.46
Imam tam sorodnike in smo v stiku. SO bili tudi vec kot 9 metrov.Tudi Gazzetta dello sport lepo pise ,poglej sam.Onde da 10 metri in Siciia
Odgovori
+7
7 0
lokson
21. 01. 2026 12.50
Glej, sem pomorec, zato vem kaj govorim. Kinetična sila 9. metrskih valov, bi zravnala vse. Kaj je pa kdo iz udobja pisarne zapisal, je pa druga stvar.
Odgovori
+3
6 3
Bigbadjohn
21. 01. 2026 12.51
Po širini, ali po dolžini?
Odgovori
+2
2 0
BMReloaded
21. 01. 2026 12.38
Kolega od tam se smeje temu clanku. Ne pretiravat. Pljusk ni enako val...pa to
Odgovori
+0
1 1
Masturbator
21. 01. 2026 12.41
Ne lai in n pisi neumnosti! Poglej na Anso ,tam vse lepo pise.
Odgovori
+1
2 1
dark Cat
21. 01. 2026 12.35
9 metrov?? A tolk k je blo 3 metre snega 3 tedne nazaj v Italiji?
Odgovori
+3
4 1
Slovenska pomlad
21. 01. 2026 12.24
Tu bi morali počakati na strokovno mnenje magistra znanosti Branka Grimsa, ki je sam samcat ugotovil vzrok za izumrtje karantanskega panterja in preživel brezstični atentat s pljunkom.
Odgovori
-5
7 12
lokson
21. 01. 2026 12.45
Pa samo poglej tega levajzarja neuravnovešenega. Govora o vremenu in ta nabija o politiki.
Odgovori
+1
4 3
Masturbator
21. 01. 2026 12.23
V Sloveniji pa vsakic rdece opozorilo, za malo dezja!
Odgovori
+2
5 3
Colgate
21. 01. 2026 12.52
@zamejc Ja, v Italiji pa vsakič, ko je plaz, štejejo mrtve v desetinah
Odgovori
0 0
TvojPrijatelj
21. 01. 2026 12.09
S konico jezika se popraskajte po sredini hrbta
Odgovori
-1
2 3
