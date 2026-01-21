Devetmetrski valovi v hipu zalili ulice Sicilije, odneslo dele obale

Na jugu Italije, predvsem na Siciliji, Sardiniji in Kalabriji že od nedelje vladajo izredne vremenske razmere. Civilna zaščita pa je za te tri regije danes podaljšala rdeče vremensko opozorilo, saj se neurje še ne umirja. Več kot 1200 gasilcev se od ponedeljka spopada z odstranjevanjem polomljenih dreves, zavarovanjem nestabilnih objektov in plazov ter reševanjem iz poplav. Samo v zadnjih 24 urah je bilo opravljenih več kot 900 intervencij, največ na Siciliji (530), Sardiniji (250) in Kalabriji (160).

Uničen del obalne sprehajalne poti v Melito Porto Salvo Profimedia

Ciklon Harry na jugu Italije Profimedia

Na Siciliji so zaradi izrednih vremenskih razmer odpovedali ali preusmerili številne lete. Začasno so ustavili tudi vse trajekte na Sardinijo in manjše otoke. V 150 krajih so začasno zaprli šole in parke. Prav tako so izdali prepoved gibanja na obmorskih sprehajališčih na izpostavljenih območjih. V kraju Lamezia Terme so zaprli tudi nakupovalno središče, poroča Rai.

Večmetrski valovi in preventivne evakuacije

Na družbenih omrežjih krožijo pretresljivi posnetki, ko je voda v trenutku zalila ulice. Večmetrski valovi namreč segajo globoko v notranjost kopnega.

Kako siloviti so valovi, kažejo tudi spodnji posnetki, ki so ujeli trenutek, ko je val trčil ob zaprto teraso lokala. Voda je prodrla v notranjost in premaknila mize.

Evakuirali več sto ljudi, tri osebe poškodovane

Sunki vetra so presegli 119 km/h, valovi pa so segali do devet metrov v višino. Ponekod je civilna zaščita zaradi nevarnosti in poslabšanja razmer odredila preventivne evakuacije. Z izpostavljenih območij po vsej Siciliji so evakuirali več sto ljudi, je poročal The Sun. V marini Giampilieri blizu Messine so iz obmorskega doma za starejše evakuirali 32 stanovalcev in jih začasno nastanili na varnejših lokacijah. V kraju Acireale je župan odredil evakuacijo 95 prebivalcev iz obalnih vasi Capo Mulini in Santa Maria la Scala.

Trenutno je najbolj kritično na Sardiniji, zlasti na območju Cagliarija, kjer zaradi naraščajoče gladine izvajajo evakuacije iz stanovanjskih območij. Tam so evakuirali približno 150 ljudi. Na območju Kalabrije sta se s pečine odlomili dve skali, ki sta pristali na strehi avtomobila, v katerem je bil voznik. Ta je pri tem utrpel lažje poškodbe. V Tortoliju pa se je zaradi močnega vetra podrlo drevo, ki je padlo na avtomobil, pri čemer sta bila dva potnika lažje poškodovana.

Reševanje psov

Na območju Cagliarija so gasilci posredovali pri reševanju devetih psov. Živali so bile ujete v naraščajoči vodi, po tem ko se je zaradi obilnih padavin razlila reka Rio Piscinas.

Na območju Ogliastre v provinci Nuoro pa so reševali dva pastirja, ki sta bila pogrešana po tem, ko se je razlila reka blizu Urzuleija. V Kalabriji je zdrsnil del starega pokopališča San Mauro Marchesato, v sotesko pa je zgrmelo približno 20 krst. V kraju Melito Porto Salvo pa je zaradi obilnih padavin in močnih valov odneslo sto metrov obale. Prav tako je na območju Messine odneslo del obmorske promenade v Santa Teresa di Riva.

Uničen del obale v Melito Porto Salvo FOTO: Profimedia

Ciklon Harry pustošil tudi na Malti

Neurje je pustošilo tudi na Malti. Nekdo je delil posnetek trenutka, ko je val vdrl v njegov dom v Marsaskali. Vrata so v hipu popustila pod silnim pritiskom.

Ponekod pa je padala toča, tako da so ulice preplavile reke ledu.

